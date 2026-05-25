Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng

Cuộc đua trụ hạng Premier League 2025-2026 giữa Tottenham và West Ham khép lại bằng những diễn biến nghẹt thở đến tận những giây cuối cùng.

Trong khi Tottenham đánh bại Everton 1-0 để tự quyết số phận và ở lại giải Ngoại hạng Anh, West Ham dù thắng đậm Leeds United 3-0 vẫn phải ngậm ngùi xuống Championship sau một đêm thi đấu hết mình nhưng đoạn kết chỉ mang lại nỗi buồn.



Tottenham chỉ cần không thua trước Everton là trụ hạng thành công

Trước vòng đấu cuối cùng, Tottenham và West Ham đều đứng trước nguy cơ rớt hạng. Vì thế, mọi ánh mắt đổ dồn về London Stadium và Tottenham Hotspur Stadium, nơi số phận của hai đại diện thủ đô được quyết định chỉ trong vài giờ căng thẳng.

Tại London Stadium, West Ham nhập cuộc đầy áp lực trước Leeds United. Đội chủ nhà chơi bế tắc trong phần lớn hiệp một nhưng bùng nổ sau giờ nghỉ. Phút 66, Taty Castellanos đánh đầu mở tỉ số từ quả phạt góc của Jarrod Bowen. Chỉ 12 phút sau, chính Bowen nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo tinh tế của Mateus Fernandes. Callum Wilson khép lại chiến thắng 3-0 bằng cú sút quyết đoán cuối trận.

Ba bàn thắng cùng ba điểm trọn vẹn giúp các cầu thủ West Ham nuôi hy vọng mong manh. Thế nhưng, tất cả đều hiểu rằng số phận của họ còn phụ thuộc vào kết quả trên sân Tottenham.

Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham cũng bước vào cuộc chiến sinh tử với Everton. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp một nhờ pha lập công của João Palhinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đánh đầu trúng cột dọc rồi nhanh chân đá bồi đưa bóng qua vạch vôi, ghi bàn thắng có thể xem là quan trọng nhất mùa giải của Spurs.

Khi West Ham liên tiếp ghi bàn vào lưới Leeds trong hiệp hai, sức ép bắt đầu đè nặng lên Tottenham. Tin tức từ London Stadium liên tục được cập nhật trên khán đài, khiến bầu không khí vốn sôi động trở nên căng thẳng. Everton vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối, buộc hàng thủ Spurs phải chống đỡ vất vả.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi trận đấu tại Bắc London có tới chín phút bù giờ, trong khi mọi trận đấu cùng giờ đều đã kết thúc. Ở thời điểm các cầu thủ West Ham đã hoàn thành nhiệm vụ và chờ đợi phép màu, người hâm mộ Tottenham vẫn sống trong cảm giác thấp thỏm đến nghẹt thở.

Tiếng còi mãn cuộc cuối cùng vang lên như sự giải thoát cho đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium. Chiến thắng 1-0 trước Everton giúp Spurs chính thức trụ hạng sau một mùa giải đầy thất vọng.

Ngược lại, West Ham trở thành nạn nhân của cuộc đua sinh tồn khắc nghiệt nhất, khi chiến thắng 3-0 trước Leeds vẫn không đủ để cứu họ khỏi tấm vé rớt hạng lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-2012.

West Ham, Burnley và Wolverhampton xuống chơi giải Hạng nhất mùa tới

Tottenham nối dài chuỗi 49 mùa giải liên tiếp góp mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh, tránh được nỗi ám ảnh rớt hạng đè nặng nhiều tháng qua bằng màn thoát hiểm trong gang tấc.

West Ham trong khi đó, phải trả giá cho cả một mùa giải sa sút, bất chấp màn vùng dậy quá muộn ở vòng đấu cuối cùng.