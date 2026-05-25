HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Tottenham chính thức trụ hạng nhờ chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng đấu cuối trong khi đối thủ trực tiếp West Ham nhận vé rớt xuống Championship.

Cuộc đua trụ hạng Premier League 2025-2026 giữa Tottenham và West Ham khép lại bằng những diễn biến nghẹt thở đến tận những giây cuối cùng. 

Trong khi Tottenham đánh bại Everton 1-0 để tự quyết số phận và ở lại giải Ngoại hạng Anh, West Ham dù thắng đậm Leeds United 3-0 vẫn phải ngậm ngùi xuống Championship sau một đêm thi đấu hết mình nhưng đoạn kết chỉ mang lại nỗi buồn.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 1.

Tottenham chỉ cần không thua trước Everton là trụ hạng thành công

Trước vòng đấu cuối cùng, Tottenham và West Ham đều đứng trước nguy cơ rớt hạng. Vì thế, mọi ánh mắt đổ dồn về London Stadium và Tottenham Hotspur Stadium, nơi số phận của hai đại diện thủ đô được quyết định chỉ trong vài giờ căng thẳng.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 2.

Taty Castellanos mở tì số cho West Ham trước Leeds United

Tại London Stadium, West Ham nhập cuộc đầy áp lực trước Leeds United. Đội chủ nhà chơi bế tắc trong phần lớn hiệp một nhưng bùng nổ sau giờ nghỉ. Phút 66, Taty Castellanos đánh đầu mở tỉ số từ quả phạt góc của Jarrod Bowen. Chỉ 12 phút sau, chính Bowen nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo tinh tế của Mateus Fernandes. Callum Wilson khép lại chiến thắng 3-0 bằng cú sút quyết đoán cuối trận.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 3.

Jarrod Bowen ghi bàn nhưng đội bóng của anh rớt hạng

Ba bàn thắng cùng ba điểm trọn vẹn giúp các cầu thủ West Ham nuôi hy vọng mong manh. Thế nhưng, tất cả đều hiểu rằng số phận của họ còn phụ thuộc vào kết quả trên sân Tottenham.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 4.

West Ham góp mặt ở Chammpionship mùa tới

Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham cũng bước vào cuộc chiến sinh tử với Everton. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp một nhờ pha lập công của João Palhinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đánh đầu trúng cột dọc rồi nhanh chân đá bồi đưa bóng qua vạch vôi, ghi bàn thắng có thể xem là quan trọng nhất mùa giải của Spurs.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 5.

João Palhinha phấn khích sau khi ghi bàn duy nhất trước Everton

Khi West Ham liên tiếp ghi bàn vào lưới Leeds trong hiệp hai, sức ép bắt đầu đè nặng lên Tottenham. Tin tức từ London Stadium liên tục được cập nhật trên khán đài, khiến bầu không khí vốn sôi động trở nên căng thẳng. Everton vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối, buộc hàng thủ Spurs phải chống đỡ vất vả.

TIN LIÊN QUAN

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi trận đấu tại Bắc London có tới chín phút bù giờ, trong khi mọi trận đấu cùng giờ đều đã kết thúc. Ở thời điểm các cầu thủ West Ham đã hoàn thành nhiệm vụ và chờ đợi phép màu, người hâm mộ Tottenham vẫn sống trong cảm giác thấp thỏm đến nghẹt thở.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 6.

Tottenham mừng trụ hạng thành công

Tiếng còi mãn cuộc cuối cùng vang lên như sự giải thoát cho đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium. Chiến thắng 1-0 trước Everton giúp Spurs chính thức trụ hạng sau một mùa giải đầy thất vọng. 

Ngược lại, West Ham trở thành nạn nhân của cuộc đua sinh tồn khắc nghiệt nhất, khi chiến thắng 3-0 trước Leeds vẫn không đủ để cứu họ khỏi tấm vé rớt hạng lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-2012.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng - Ảnh 7.

West Ham, Burnley và Wolverhampton xuống chơi giải Hạng nhất mùa tới

Tottenham nối dài chuỗi 49 mùa giải liên tiếp góp mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh, tránh được nỗi ám ảnh rớt hạng đè nặng nhiều tháng qua bằng màn thoát hiểm trong gang tấc. 

West Ham trong khi đó, phải trả giá cho cả một mùa giải sa sút, bất chấp màn vùng dậy quá muộn ở vòng đấu cuối cùng.

Tin liên quan

Tottenham hồi hộp trong ngày hạ màn

Tottenham hồi hộp trong ngày hạ màn

Giải Ngoại hạng Anh mùa này gần như đã khép lại mọi cuộc đua, trừ màn trốn chạy suất rớt hạng mà Tottenham cũng như West Ham vẫn phải nỗ lực đến phút cuối cùng.

Siêu máy tính dự đoán "số phận" Tottenham trong cuộc đua trụ hạng

(NLĐO) - Tottenham vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng dù vừa thua Chelsea 1-2 ở vòng áp chót Ngoại hạng Anh hôm 20-5.

Tottenham vượt ải Aston Villa, sáng cửa trụ hạng

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Aston Villa ở vòng 35 Premier League giúp Tottenham tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng, nhen nhóm hy vọng trụ hạng mùa này

West Ham Tottenham Championship rớt hạng Ngoại hạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo