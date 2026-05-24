Sau mùa giải Championship đầy cạnh tranh, Hull City và Middlesbrough bước vào "trận cầu đắt giá nhất bóng đá Anh" với mục tiêu giành suất lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa tới. Sự thận trọng hiện rõ ngay từ những phút đầu khi cả hai đội ưu tiên sự chắc chắn thay vì mạo hiểm dâng cao tấn công.

Trận chiến tại sân Wembley chặt chẽ, đầy tính toán

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, cơ hội đáng chú ý gần như không xuất hiện. Cú sút xa của Aidan Morris bên phía Middlesbrough đi chệch khung thành khá xa là tình huống hiếm hoi khiến khán giả phải chú ý.

Khi trận đấu dần cởi mở hơn, Hull City bắt đầu tạo được sức ép. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng áo sọc vàng đen vẫn thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.

Middlesbrough cũng có những thời điểm khiến hàng thủ đối phương phải vất vả chống đỡ. David Strelec hai lần có cơ hội nhưng đều không thể tận dụng thành công.

Trong khi đó, thủ môn Sol Brynn phải làm việc vất vả sau pha đánh đầu nguy hiểm của đội trưởng Lewie Coyle bên phía Hull City.

Oli McBurnie đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Middlesbrough

Cơ hội đáng kể nhất của hiệp một thuộc về Hull City ở những phút cuối. Từ một tình huống tấn công bên cánh, Oli McBurnie bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành Middlesbrough. Ngay sau đó, Strelec đáp trả bằng cú dứt điểm từ vị trí thuận lợi nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đội đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng việc vuột mất tấm vé thăng hạng. Đôi bên tập trung chơi phòng ngự là chính khiến các cơ hội gần như xuất hiện. Thời gian càng trôi về cuối, bầu không khí hồi hộp càng bao trùm sân Wembley.

Joe Gelhardt dứt điểm bất thành

Phút 82, Joe Gelhardt có cơ hội mở tỉ số cho Hull City nhưng cú dứt điểm xoay người của cầu thủ vào sân thay người này lại đi ra ngoài trong gang tấc. Khi nhiều người đã nghĩ tới hiệp phụ, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện.

Phút 90+5, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, McBurnie xuất hiện đúng lúc để đưa bóng vào lưới Middlesbrough, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những phút còn lại không đủ để đội bóng vùng Đông Bắc tìm kiếm bàn gỡ.

Oli McBurnie (9) ghi bàn duy nhất phút 90+5 cho Hull City

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ và người hâm mộ Hull City vỡ òa cảm xúc. Dù kết thúc mùa giải ít hơn Middlesbrough tới 7 điểm, "Bầy hổ" vẫn là đội giành quyền trở lại Premier League sau chín năm chờ đợi.

"Phần thưởng" dành cho Hull City ngoài việc được lên chơi ở Ngoại hạng Anh còn là khoản kinh phí khổng lồ dự kiến nhận về trong vòng 2-3 mùa giải tới, đến từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng và giá trị thương mại.

Oli McBurnie rời La Liga để thành công cùng Hull City từ giải Hạng nhất Anh

Còn Middlesbrough - sau khi may mắn được nhận vé đá play-off nhờ nghi án gián điệp của Southampton - vẫn không thể "đổi vận", đành tiếp tục chờ cơ hội ở Championship mùa tới.

Premier League chào đón Hull City trở lại