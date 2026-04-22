Bán kết U17 Đông Nam Á 2026 Việt Nam - Úc: Trận đấu của bản lĩnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bán kết U17 Đông Nam Á 2026 Việt Nam - Úc: Trận đấu của bản lĩnh

Hoàng Tú

(NLĐO) - Tối nay U17 Việt Nam bước vào bán kết gặp Úc với một diện mạo khác: tổ chức, kỷ luật và bản sắc rõ ràng.

Nhưng trước một đối thủ vượt trội về thể chất và tốc độ, câu hỏi lớn đặt ra: liệu bản sắc có đủ hóa giải sức mạnh?

U17 Việt Nam đã khác

Bóng đá trẻ Đông Nam Á hiếm khi chứng kiến một cặp đấu đối lập về hệ tư duy chiến thuật rõ ràng đến vậy. Một bên là U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Cristiano Roland, đội được tổ chức chặt chẽ, chơi bóng bằng cấu trúc và ý thức không gian. Bên kia là U17 Úc, đại diện tiêu biểu cho thứ bóng đá giàu thể lực, tốc độ, trực diện và không ngại va chạm.

Bán kết U17 Đông Nam Á 2026 Việt Nam - Úc: Trận đấu của bản lĩnh - Ảnh 1.

19 giờ 30 phút tối nay, 22-4, hai đội gặp nhau ở bán kết, nhưng đây không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp, mà còn là bài kiểm tra: liệu U17 Việt Nam có thể chơi bóng theo cách của mình trước một đối thủ mạnh mẽ như Úc hay không.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang duy trì chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường (10 thắng, 4 hòa), ghi 54 bàn và chỉ lọt lưới 3 lần - những con số phản ánh rõ nét sự ổn định và hiệu quả.

Hành trình này bắt đầu từ vòng loại U17 châu Á 2025, kéo dài đến vòng chung kết cùng năm, nơi Việt Nam gây tiếng vang khi hòa những đối thủ mạnh như Úc, UAE và Nhật Bản.

Đến vòng loại U17 châu Á 2026, đội toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không thủng lưới; còn tại giải U17 Đông Nam Á 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ với 2 chiến thắng và 1 trận hòa để lần thứ 4 liên tiếp vượt qua vòng bảng.

Nếu chỉ tính các giải chính thức, đội có 11 trận bất bại, ghi 47 bàn và cũng chỉ thủng lưới 3 lần - một bước tiến dài nếu nhớ rằng không lâu trước đây, chính lứa cầu thủ này từng thua đậm 0-5 trước Indonesia ở cấp độ U16.

Hai trường phái

Úc không cần kiểm soát bóng để kiểm soát trận đấu. Họ tạo áp lực bằng nhịp độ cao, những pha chuyển trạng thái ra biên và các tình huống tạt bóng liên tục vào vòng cấm. Ở cấp độ U17, nơi khác biệt thể chất có thể định đoạt trận đấu trong tích tắc, cách chơi này đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Bán kết U17 Đông Nam Á 2026 Việt Nam - Úc: Trận đấu của bản lĩnh - Ảnh 2.

Điều đáng ngại là khả năng biến những tình huống tưởng chừng vô hại thành cơ hội: một quả tạt, một pha bóng hai hay một tình huống cố định cũng đủ tạo khác biệt.

Ngược lại, U17 Việt Nam không chơi để chịu đựng. Đội bóng của Cristiano Roland tiếp cận trận đấu bằng cấu trúc đội hình chặt chẽ, các tam giác phối hợp nhỏ và khả năng gây áp lực có tổ chức. Lối chơi của đội Việt Nam không vội vàng, không kéo trận đấu vào hỗn loạn, mà giữ cự ly đội hình, kiểm soát không gian và buộc đối thủ di chuyển theo mình.

Việt Nam không chạy theo trận đấu, mà cố gắng định hình trận đấu, một thay đổi mang tính nền tảng, biến Việt Nam thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào trong khu vực.

Bài toán khu trung tuyến

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định ở khu vực giữa sân. Nếu Việt Nam thoát sức ép của đối phương tốt, Việt Nam có thể kiểm soát nhịp trận; ngược lại, nếu Úc bóp nghẹt trung tuyến, trận đấu sẽ bị đẩy sang thế bóng dài và tranh chấp, nơi lợi thế hoàn toàn nghiêng về các tuyển thủ Úc.

Đây cũng chính là ranh giới mà U17 Việt Nam chưa thể bước qua ở cấp độ châu lục: Việt Nam có thể không thua các đội mạnh, nhưng cũng chưa thể thắng. Tại VCK U17 châu Á 2025, Việt Nam là đội duy nhất bị loại dù bất bại, khi những trận hòa trước các đối thủ lớn không đủ để đi tiếp và giành vé vào chung kết World Cup. Khoảng cách từ không thua đến chiến thắng, vì thế, vẫn là bài toán khó nhất.

Ở cấp độ U17, trận đấu thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ: một pha bóng bổng không kèm người, một sai lầm cá nhân hoặc một khoảnh khắc xuất thần. Úc với ưu thế thể hình có nhiều "điểm rơi" hơn cho những khoảnh khắc như vậy, nhưng Việt Nam lại sở hữu sự gắn kết trong hệ thống.

Bên cạnh đó, yếu tố thể lực cũng đáng lưu ý khi cả hai đội phải thi đấu với mật độ dày, trong khi U17 Việt Nam còn hướng tới mục tiêu lớn hơn ở giải U17 châu Á 2026 - vòng loại World Cup U17

Giấc mơ vươn ra châu Á

Lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam mang đến điểm tựa đáng kể: từ U23 châu Á 2018 đến U20 châu Á 2023 và nhiều cấp độ khác, Việt Nam chưa bao giờ e ngại Úc, thậm chí từng nhiều lần đánh bại đối thủ này. Những ký ức đó tạo nên sự tự tin cho thế hệ hiện tại.

Bán kết U17 Đông Nam Á 2026 Việt Nam - Úc: Trận đấu của bản lĩnh - Ảnh 3.

Úc vẫn là cửa trên, nhưng Việt Nam không còn bước vào trận với tâm thế chờ đợi bất ngờ. Việt Nam có cấu trúc, có bản sắc và có niềm tin. Nếu giữ được điều đó, Việt Nam hoàn toàn có thể kéo Úc vào một trận đấu khó khăn, và trong một thế trận như vậy, mọi dự đoán đều có thể bị đảo ngược.

TIN LIÊN QUAN

Bán kết chưa diễn ra, nhưng một điều đã rõ: đây không chỉ là trận đấu tranh vé vào chung kết, mà còn là phép thử cho tham vọng lớn hơn - giấc mơ vươn ra châu Á và tiến gần tới World Cup của U17 Việt Nam.

Nếu bị dẫn trước, Việt Nam sẽ phải rời khỏi vùng an toàn; nếu không ghi bàn sớm, Úc có thể rơi vào trạng thái nôn nóng - điều họ không quen. Khi đó, trận đấu sẽ chuyển từ chiến thuật sang bản lĩnh.

Những phát biểu trước khi bóng lăn

-HLV Cristiano Roland (Việt Nam): U17 Úc là đội bóng rất mạnh, có nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần, với những phương án cụ thể. Các cầu thủ đang hưng phấn và sẵn sàng, và chúng tôi hướng đến kết quả tốt nhất.

-Cầu thủ Duy Khang: U17 Úc rất mạnh, nhưng toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ tuân thủ đấu pháp và thi đấu hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ.

-HLV Carl Veart (Úc): Việt Nam có kỹ thuật tốt và chuyển trạng thái rất nhanh. Chúng tôi phải đặc biệt lưu ý điều đó. Các cầu thủ chúng tôi cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút.


Tin liên quan

U17 Việt Nam - U17 Úc: Thước đo cho mục tiêu World Cup

bóng đá Việt Nam U17 Việt Nam HLV Cristiano Roland U17 Úc U17 Đông Nam Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo