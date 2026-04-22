U17 Việt Nam - U17 Úc: Thước đo cho mục tiêu World Cup

Trận bán kết Đông Nam Á gặp U17 Úc (19 giờ 30 phút ngày 22-4) là bài kiểm tra thực sự cho khát vọng vươn tầm châu lục của U17 Việt Nam.

Chuỗi 8 trận liên tiếp giữ sạch lưới

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng tổ chức lối chơi, kiểm soát thế trận và tính kỷ luật trong khâu phòng ngự. Kể từ thất bại 1-2 trước U18 Ehime (Nhật Bản) vào tháng 11-2025, những "chiến binh sao vàng" đang có chuỗi 8 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

U17 Việt Nam (phải) vẫn chưa thể vượt qua Indonesia kể từ năm 2013 (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng với U17 Indonesia ở lượt cuối bảng A lại phản ánh hạn chế về khả năng chuyển hóa cơ hội. Dù hoàn toàn làm chủ trận đấu và liên tục dứt điểm, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của đại diện quốc gia vạn đảo.

Ở VCK U17 châu Á 2025, Việt Nam đã chơi tốt trước Úc, Nhật Bản và UAE nhưng chưa đủ sắc bén để định đoạt trận đấu. Khoảng cách từ trận hòa đáng khen đến chiến thắng mang tính bước ngoặt đôi lúc chỉ nằm ở một khoảnh khắc dứt điểm chính xác.

Trận bán kết trong khuôn khổ Giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Úc sẽ là thử thách lớn hơn nhiều so với Indonesia. U17 Indonesia chỉ vừa trỗi dậy mạnh mẽ vài năm trở lại đây, Úc từ lâu đã là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá trẻ châu Á.

Kể từ khi chuyển sang AFC vào năm 2006, đội bóng xứ chuột túi chỉ lỡ hẹn đấu trường châu lục đúng 1 lần. Tại U17 World Cup, Úc là đại diện AFF duy nhất vượt qua vòng bảng.

Nền tảng thể lực vượt trội

Ở sân chơi khu vực năm nay, nhà đương kim vô địch tiếp tục phô diễn lối chơi kết hợp hiệu quả giữa nền tảng thể lực vượt trội và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Sau 3 trận vòng bảng, "Socceroos" ghi 15 bàn (nhiều nhất giải) và không để thủng lưới.

U17 Úc (phải) tiến vào bán kết khu vực với thành tích toàn thắng vòng bảng (Ảnh: AFF)

Quan trọng hơn, đoàn quân HLV Carl Veart biết cách "kết liễu" đối thủ đúng lúc. Ở lượt đấu thứ 2, đại diện xứ chuột túi, sau khi bị cầm chân đến hết thời gian thi đấu chính thức, đã vượt qua U17 Singapore nhờ pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của Luke Becvinovski.

Tất nhiên, cùng với việc chỉ thắng U17 Campuchia 2-0, màn trình diễn của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, trong những trận đấu loại trực tiếp, sự thực dụng hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.

Trong lần đối đầu gần nhất tại đấu trường khu vực vào năm 2017 (khi giải còn dành cho lứa U15), những "chiến binh sao vàng" hạ gục Úc với tỉ số 2-0 ở bán kết.

Từ thời điểm đó, "Socceroos" bất bại ở cả 4 lần gặp U16/U17 Việt Nam.

Việt Nam (phải) từng hòa Úc ở trận ra quân Giải U17 châu Á 2025 (Ảnh: AFC)

So với lứa cầu thủ mới của U17 Úc tại giải khu vực năm nay, thầy trò HLV Cristiano Roland có lợi thế nhất định nhờ nhiều gương mặt đang có phong độ cao như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách hay Lê Trọng Đại Nhân.

Nhằm hướng tới kết quả tốt nhất tại VCK U17 châu Á sắp tới, cuộc chạm trán với U17 Úc không chỉ để tranh vé vào chung kết Đông Nam Á. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ khả thi cho những mục tiêu lớn sắp tới của U17 Việt Nam.



