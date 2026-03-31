Thể thao

Xác định đại diện thứ 4 Đông Nam Á, cùng Việt Nam dự VCK Asian Cup 2027

Quốc An

(NLĐO) - Ở trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, bảng D, Thái Lan giành chiến thắng nghẹt thở trước Turkmenistan với tỉ số 2-1.

Trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đánh bại đối thủ Turkmenistan để đứng đầu bảng D với 15 điểm, giành quyền vào VCK Asian Cup 2027.

Bước vào trận đấu, Thái Lan chủ động nhập cuộc khi dâng cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công.

Đến phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải, Suphanan Bureerat bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số 1-0 cho Thái Lan. Sau bàn thua, Turkmenistan nỗ lực giành lại thế trận nhưng các pha lên bóng thiếu sắc bén, không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Hiệp một khép lại với lợi thế tạm nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với tốc độ cao. Phút 59, Turkmenistan bất ngờ có bàn gỡ 1-1 khi Aryyev tung cú sút xa căng như kẻ chỉ sau pha trả ngược tuyến hai.

Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Thái Lan liên tục dồn ép và thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm gia tăng sức tấn công.

Phút 88, từ quả phạt góc của Theerathon Bunmathan, Manuel Tom Bierh băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Thái Lan trở thành đại diện thứ 4 của Đông Nam Á góp mặt ở VCK Asian Cup 2027

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 2-1 sau 90+7 phút đầy kịch tính.

Với việc Thái Lan giành vé đi tiếp từ vòng loại 3 Asian Cup 2027, Đông Nam Á đã 4 đại diện tại vòng chung kết là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore.

Đông Nam Á vẫn còn một đại diện chưa xác định cục diện ở bảng A là Philippines.


