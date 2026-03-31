Thể thao

Việt Nam tiếp Malaysia, trận đấu của thể diện

Huỳnh Sang

(NLĐO) - Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối nay là trận chiến của danh dự.

19 giờ ngày 31-3, sân Thiên Trường sẽ không chỉ là nơi diễn ra một trận bóng đá đơn thuần giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia, mà một cuộc so tài hết sức đặc biệt - nơi mỗi đội bước ra sân với những lý do rất riêng, không được phép lùi bước.

Malaysia - vẫn không chịu "khuất phục"

Trận lượt đi đã để lại nhiều dư âm. Từ câu chuyện cầu thủ nhập tịch, những tranh luận về tính hợp lệ, cho đến Malaysia bị AFC xử thua 2 trận vòng loại Asian Cup 2027, tất cả đã khiến cặp đấu Việt Nam - Malaysia trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trận đấu tại Thiên Trường tối nay là dịp để Malaysia khẳng định lòng tự tôn

Sau phán quyết từ Tòa trọng tài thể thao quốc tế- CAS, và tiếp đó là quyết định xử thua của AFC với Malaysia, nhiều quan chức, chuyên gia và một phần dư luận nước này có vẻ vẫn không chịu "khuất phục". Với họ, đó không phải là một thất bại trên sân cỏ mà là kết quả từ một quyết định hành chính.

Vì thế, trận đấu tối nay được xem như cơ hội để "những chú hổ Harimau" chứng minh rằng chiến thắng trước Việt Nam ở lượt đi là xứng đáng, chứ không phải câu chuyện được tạo ra từ các tranh cãi ngoài chuyên môn.

Vắng 7 cái tên nhập tịch sai, nhưng Malaysia vừa đến Việt Nam với 13 cầu thủ nhập tịch khác, kết hợp với các cầu thủ nội địa. 

Thực tế, trong vài năm gần đây, Malaysia theo đuổi mạnh mẽ chính sách nhập tịch để nâng tầm đội tuyển. Điều này giúp họ cải thiện thể hình, tốc độ và chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo ra một phiên bản đội tuyển có phần khác biệt so với chính họ.

Dù chất lượng không sánh bằng những cái tên đã bị loại, nhưng Stuart Wilkin, Ryan Lambert, Corbin-Ong, Dominic Tan, Quentin Cheng, Nooa Laine, Ezequiel Aguero, Paulo Josue… cũng cải thiện đáng kể năng lực của Malaysia.

Endrick dos Santos hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam khi đang chơi cho CA TPHCM tại V-league. Dion Cools chơi cho Cerezo Osaka (J.league 1, Nhật); Daniel Ting kháo áo Ratchaburi (Thai League,Thái Lan) cũng sẽ là mối nguy hiểm cho chủ nhà Việt Nam nếu họ được tung vào sân.

Malaysia - khẳng định lòng tự tôn

Nói như HLV Peter Cklamovski, trận đấu tại Thiên Trường không phải để giành điểm, vì điều đó không còn ý nghĩa, mà là dịp để Malaysia khẳng định lòng tự tôn. 

Một chiến thắng ngay trên sân nhà của Việt Nam sẽ giúp đội bóng này gửi đi thông điệp, là họ đủ sức đánh bại đối thủ truyền kiếp mà không cần đến những tranh cãi pháp lý.

Tâm lý "ăn thua đủ" với bóng đá Việt Nam vốn đã tồn tại từ lâu, vì suốt nhiều năm tuyển Malaysia không thắng nổi Việt Nam (ngoài trận đấu lượt đi). Mỗi lần gặp "những chiến binh Sao vàng", đội tuyển của họ đều mang theo áp lực lớn từ người hâm mộ và truyền thông nước này.

Nhưng nếu các học trò ông Peter Cklamovski thắng trận tái đấu tối nay, họ sẽ khôi phục một phần thể diện và biến câu chuyện xử thua trước đó của AFC trở nên mờ nhạt ý nghĩa trong mắt người hâm mộ khu vực.

Tuyển Việt Nam không được phép thua

Về phía đội tuyển Việt Nam, thất bại ở lượt đi từng là một cú sốc. Nó khiến nhiều người phải nhìn lại thực trạng bóng đá khu vực đang thay đổi rất nhanh. 

Xu hướng nhập tịch ồ ạt ở Đông Nam Á, đặc biệt tại Malaysia và Indonesia đang tạo ra sức ép mới cho các đội tuyển vốn dựa chủ yếu vào cầu thủ nội như Việt Nam.

Với HLV Kim Sang-sik, trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn một chiến thắng đơn thuần. Ông cần chứng minh rằng, hướng đi của bóng đá Việt Nam, kết hợp cầu thủ nội, cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch là hợp lý, đúng theo định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam-VFF.

Trận đấu tại Thiên Trường tối nay của tuyển Việt Nam là bài kiểm tra về thể diện và niềm tin trong lòng người hâm mộ

Với cách này thì ông Kim có thể tạo ra sức cạnh tranh thực sự cho đội tuyển. Đây được xem như mô hình "3 trong 1" mà nhiều người kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển thích nghi với xu hướng mới của bóng đá khu vực.

Chúng ta đang có một lực lượng được xem là đa dạng về thành phần, dồi dào về nhân sự. Một vài tài năng gia nhập từ đội U23 như Trung Kiên, Nhật Minh, kết hợp cùng các nhân tố trụ cột đầy kinh nghiệm như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải, lại thêm cặp đôi nhập tịch Hoàng Hên- Xuân Son sẽ rất đáng được chờ đợi.

Những tên tuổi Việt kiều như Văn Lâm, Cao Pendant Quang Vinh cùng những trụ cột trở lại sau chấn thương như Việt Anh, Văn Hậu, Đình Trọng cũng giúp ông Kim Sang-sik có nhiều phương án triển khai chiến thuật.

Nhưng nếu Việt Nam thất bại ngay trên sân nhà, hàng loạt hoài nghi sẽ bao trùm đội tuyển. Khi ấy nhiều vấn đề hóc búa lập tức bủa vây HLV Kim và VFF. 

Liệu bóng đá Việt Nam có đang chậm thích nghi? Liệu chính sách nhân sự có đủ mạnh để cạnh tranh trong bối cảnh các đối thủ thay đổi nhanh chóng? Và quan trọng hơn, niềm tin của người hâm mộ có thể lại bị lung lay...

Trận đấu tại Thiên Trường vì thế với tuyển Việt Nam vừa là bài kiểm tra chuyên môn, vừa là kết quả bước đầu của kế hoạch đường dài, đồng thời là bài kiểm tra về thể diện và niềm tin trong lòng người hâm mộ.

Tiếp đón một đối thủ đang rơi vào khủng hoảng và chịu áp lực lớn mà không thể giành chiến thắng sẽ là điều rất khó chấp nhận đối với đội tuyển Việt Nam. Đó còn là câu chuyện về lòng tự trọng của một tập thể từng nhiều lần khẳng định vị thế ở Đông Nam Á và đang là ĐKVĐ Asean Cup.

Chính vì vậy, trận đấu tối nay ngày 31-3 không đơn giản là một trận đấu vòng loại. Đó là nơi đội tuyển Việt Nam phải chứng minh bản lĩnh, chứng minh rằng thất bại trước đó chỉ là cú vấp tạm thời, và rằng ông Kim cùng học trò vẫn có đủ thực lực, phẩm chất để giữ vững vị thế trong khu vực.

Trong một trận đấu mang nhiều tầng ý nghĩa như vậy, chiến thắng trước đối thủ sẽ là lời khẳng định cho danh dự và phẩm giá của một nền bóng đá.

Đoàn Văn Hậu muốn thắng tuyển Malaysia để làm quà tặng khán giả Việt Nam

Đoàn Văn Hậu muốn thắng tuyển Malaysia để làm quà tặng khán giả Việt Nam

(NLĐO) - Sau thời gian dài "treo giày" vì chấn thương, Đoàn Văn Hậu dần lấy lại phong độ và bản lĩnh của một trụ cột đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tự tin hướng mục tiêu giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0

(NLĐO) - Từng thua 0-4 ở trận lượt đi nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn tự tin đặt mục tiêu dẫn dắt tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Malaysia trong màn tái đấu ngày 31-3

HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam để xua tan nỗi buồn

(NLĐO) - Tái đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski muốn giành chiến thắng để xốc lại tinh thần sau án phạt nặng.

