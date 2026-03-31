Thế trận một chiều

Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên từ chính sự cởi mở - mở trong cách chơi, mở trong cách dùng người và mở cả trong cách kết nối các nguồn lực.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên

Việt Nam không vào trận với tâm thế đá cho xong. Ngay từ đầu, đội chủ động đẩy nhịp, kiểm soát thế trận và tạo áp lực liên tục. Bàn mở tỷ số của trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đến sớm, như một cú hích giải tỏa áp lực và đặt nền cho thế trận một chiều.

Malaysia không thiếu động lực. Họ chuẩn bị kỹ, tập huấn tại Thái Lan, mang sang Việt Nam lực lượng 51 người, trong đó có 13/28 cầu thủ mang màu sắc đa quốc gia. Mục tiêu rất rõ: chứng minh không cần những tranh cãi quanh lực lượng nhập tịch, họ vẫn có thể đánh bại Việt Nam.

Nhưng trên sân, mọi toan tính nhanh chóng bị hóa giải. Việt Nam kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức mạch lạc và đặc biệt là tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn.

Sức mạnh hài hòa

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Việt Nam sử dụng con người. Đội hình xuất phát có thủ môn Filip Nguyễn, hậu vệ Quang Vinh - hai cầu thủ Việt kiều nhập tịch, cùng hai gương mặt gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Nhưng giá trị không nằm ở lý lịch, mà ở cách họ hòa vào hệ thống. Không còn ranh giới "nội - ngoại", chỉ còn một tập thể vận hành trơn tru.

Nguyễn Xuân Son có cú đúp bàn thắng

Sự ăn ý thể hiện rõ trong các pha phối hợp trung lộ, nơi bộ ba Hai Long - Hoàng Hên - Nguyễn Xuân Son tạo nên những tam giác nhỏ giàu kết nối. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là sự hiểu nhau, được tích lũy từ CLB và nâng cấp ở đội tuyển, đặc biệt là bộ đôi Son - Hên.

Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Xuân Son là kết quả của chính sự kết nối ấy. Một pha phối hợp mạch lạc, một điểm chạm đúng lúc. Trong bối cảnh anh trở thành tâm điểm với bộ phim "Tôi là Nguyễn Xuân Son", bàn thắng này cũng là cách tiền đạo vượt qua áp lực.

Đỗ Hoàng Hên chơi rất hay, tiếc là vẫn chưa "hên" có được bàn thắng

Đến bàn thứ ba, Xuân Son hoàn tất cú đúp bằng pha bật cao, lắc đầu đưa bóng sát cột dọc, một pha dứt điểm mang đậm bản năng sát thủ, khép lại đỉnh điểm của thế trận áp đảo.

Malaysia có bàn rút ngắn 1-3 từ chấm phạt đền, nhưng đó chỉ là dấu ấn muộn trong một trận đấu mà họ lép vế gần như toàn diện, và chỉ bùng lên cuối hiệp khi HLV Kim Sang-sil lần lượt rút những cầu thủ chủ lực ra ngoài.

Son và Hên vui mừng sau khi ghi bàn thắng

Ba bàn thắng của Việt Nam cũng phản ánh rõ một bức tranh: một bàn của cầu thủ nội (Duy Mạnh), hai bàn của cầu thủ nhập tịch (Xuân Son); các pha kiến tạo đến từ cả hai nguồn lực. Không có ranh giới, chỉ có sự bổ trợ.

Đó là hình ảnh của một đội tuyển biết mở cửa để mạnh hơn, không chỉ trong bóng đá, mà cả trong tư duy phát triển: sẵn sàng đón nhận nguồn lực bên ngoài và quan trọng hơn là biết hòa tan để tạo thành sức mạnh chung.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia vì thế không chỉ là một kết quả, mà là một lời khẳng định, khi biết mở ra đúng cách, đội tuyển Việt Nam không chỉ thắng, mà còn thắng thuyết phục bằng một phiên bản giàu sức cạnh tranh hơn của chính mình.



