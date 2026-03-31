HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việt Nam - Malaysia 3-1: Chiến thắng toàn diện

Hoàng Tú

(NLĐO) - Chiến thắng 3-1 trước Malaysia của đội tuyển Việt Nam không chỉ là câu chuyện của ba điểm, mà còn là lời khẳng định về một hướng đi.

Thế trận một chiều

Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên từ chính sự cởi mở - mở trong cách chơi, mở trong cách dùng người và mở cả trong cách kết nối các nguồn lực.

Việt Nam - Malaysia 3-1: Thắng toàn diện - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên

Việt Nam không vào trận với tâm thế đá cho xong. Ngay từ đầu, đội chủ động đẩy nhịp, kiểm soát thế trận và tạo áp lực liên tục. Bàn mở tỷ số của trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đến sớm, như một cú hích giải tỏa áp lực và đặt nền cho thế trận một chiều.

TIN LIÊN QUAN

Malaysia không thiếu động lực. Họ chuẩn bị kỹ, tập huấn tại Thái Lan, mang sang Việt Nam lực lượng 51 người, trong đó có 13/28 cầu thủ mang màu sắc đa quốc gia. Mục tiêu rất rõ: chứng minh không cần những tranh cãi quanh lực lượng nhập tịch, họ vẫn có thể đánh bại Việt Nam.

Nhưng trên sân, mọi toan tính nhanh chóng bị hóa giải. Việt Nam kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức mạch lạc và đặc biệt là tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn.

Sức mạnh hài hòa

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Việt Nam sử dụng con người. Đội hình xuất phát có thủ môn Filip Nguyễn, hậu vệ Quang Vinh - hai cầu thủ Việt kiều nhập tịch, cùng hai gương mặt gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Nhưng giá trị không nằm ở lý lịch, mà ở cách họ hòa vào hệ thống. Không còn ranh giới "nội - ngoại", chỉ còn một tập thể vận hành trơn tru.

Việt Nam - Malaysia 3-1: Thắng toàn diện - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son có cú đúp bàn thắng

Sự ăn ý thể hiện rõ trong các pha phối hợp trung lộ, nơi bộ ba Hai Long - Hoàng Hên - Nguyễn Xuân Son tạo nên những tam giác nhỏ giàu kết nối. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là sự hiểu nhau, được tích lũy từ CLB và nâng cấp ở đội tuyển, đặc biệt là bộ đôi Son - Hên.

TIN LIÊN QUAN

Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Xuân Son là kết quả của chính sự kết nối ấy. Một pha phối hợp mạch lạc, một điểm chạm đúng lúc. Trong bối cảnh anh trở thành tâm điểm với bộ phim "Tôi là Nguyễn Xuân Son", bàn thắng này cũng là cách tiền đạo vượt qua áp lực.

Việt Nam - Malaysia 3-1: Thắng toàn diện - Ảnh 3.

Đỗ Hoàng Hên chơi rất hay, tiếc là vẫn chưa "hên" có được bàn thắng

Đến bàn thứ ba, Xuân Son hoàn tất cú đúp bằng pha bật cao, lắc đầu đưa bóng sát cột dọc, một pha dứt điểm mang đậm bản năng sát thủ, khép lại đỉnh điểm của thế trận áp đảo.

Malaysia có bàn rút ngắn 1-3 từ chấm phạt đền, nhưng đó chỉ là dấu ấn muộn trong một trận đấu mà họ lép vế gần như toàn diện, và chỉ bùng lên cuối hiệp khi HLV Kim Sang-sil lần lượt rút những cầu thủ chủ lực ra ngoài.

Việt Nam - Malaysia 3-1: Thắng toàn diện - Ảnh 4.

Son và Hên vui mừng sau khi ghi bàn thắng

Ba bàn thắng của Việt Nam cũng phản ánh rõ một bức tranh: một bàn của cầu thủ nội (Duy Mạnh), hai bàn của cầu thủ nhập tịch (Xuân Son); các pha kiến tạo đến từ cả hai nguồn lực. Không có ranh giới, chỉ có sự bổ trợ.

Đó là hình ảnh của một đội tuyển biết mở cửa để mạnh hơn, không chỉ trong bóng đá, mà cả trong tư duy phát triển: sẵn sàng đón nhận nguồn lực bên ngoài và quan trọng hơn là biết hòa tan để tạo thành sức mạnh chung.

Việt Nam - Malaysia 3-1: Thắng toàn diện - Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia vì thế không chỉ là một kết quả, mà là một lời khẳng định, khi biết mở ra đúng cách, đội tuyển Việt Nam không chỉ thắng, mà còn thắng thuyết phục bằng một phiên bản giàu sức cạnh tranh hơn của chính mình.


Tuyển Việt Nam thắng dễ Malaysia nhờ cú đúp của Xuân Son

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỉ số 3-1 ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường tối 31-3, xứng đáng nhất bảng F

Đội tuyển Việt Nam Malaysia Nguyễn Xuân Son Đỗ Hoàng Hên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo