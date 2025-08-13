HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025, bốn đội bước vào bán kết lần lượt là tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và U23 Úc.

Tối 13-8, lượt cuối vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup 2025 đã khép lại, Myanmar để Philippines gỡ hòa 1-1, nhưng 7 điểm đủ để họ giành ngôi nhất bảng B.

Kết quả này đã biến Philippines thành cựu vương của giải đấu ASEAN Cup nữ 2025. Ở trận đấu còn lại, Úc đè bẹp Timor Leste với tỉ số 9-0 đứng nhì bảng với 6 điểm.

Như vậy, bán kết ASEAN Cup nữ 2025 lần lượt xác định bốn đại diện bước vào bán kết là đội nhất bảng A - Việt Nam, nhì bảng A - Thái Lan, nhất B - Myanmar và nhì B U23 Úc. Theo đó, bán kết 1 sẽ là màn đối đầu của Myanmar và Thái Lan, bán kết 2 là cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và U23 Úc.

Xác định đối thủ Việt Nam ở bán kết - Ảnh 1.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại bán kết năm nay là U23 Úc với lực lượng trẻ giàu tiềm năng. Ở vòng bảng, Úc bị Myanmar đánh bại với tỉ số 2-1 khi để đại diện Đông Nam Á dẫn trước 2 bàn.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Tại đấu trường này, tuyển nữ Thái Lan đang là đội có số lần vô địch nhiều nhất với 4 lần, tính từ giải đấu tiền thân AFF Women's Championship các năm 2011, 2015, 2016, 2018.

Xếp sau trong bảng thành tích giải đấu là tuyển nữ Việt Nam với 3 lần đăng quang 2006, 2012 và 2019. Trong khi đó, Myanmar đứng thứ 3 với 2 lần vô địch các năm 2004 và 2007.

Cả hai trận bán kết này sẽ diễn ra vào ngày 16-8. Trận đấu của thầy trò Mai Đức Chung sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ.


Tin liên quan

U20 nữ Việt Nam: Lộ diện những ngôi sao tương lai

U20 nữ Việt Nam: Lộ diện những ngôi sao tương lai

Tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam đã trình làng nhiều gương mặt giàu tiềm năng.

Nữ Indonesia vất vả giành điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup 2025

(NLĐO) - Tuyển nữ Campuchia là đội khai thông bế tắc khi vượt trội hơn đối thủ Indonesia. Đại diện xứ vạn đảo phải vất vả gỡ hòa để có điểm số duy nhất.

brunei Malaysia
