U22 Việt Nam quyết thắng Philippines

Trong đó, cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines rất được chú ý.

U22 Philippines "lột xác"

Với bộ khung lực lượng gồm những tuyển thủ từng vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và lọt vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, tuyển U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Philippines. Tuy nhiên, đoàn quân "Azkals" đã liên tục tạo bất ngờ ở SEA Games kỳ này.

U22 Philippines toàn thắng vòng bảng, bao gồm việc đánh bại đương kim vô địch Indonesia với tỉ số 1-0. Đoàn quân của HLV Garrath McPherson còn gây chú ý khi là đội bóng duy nhất lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với thành tích giữ sạch lưới.

Tuyển U22 Việt Nam sẵn sàng hạ U22 Philippines để giành quyền dự chung kết SEA Games 33. (Ảnh: NGỌC LINH)

Với sự dẫn dắt của chiến lược gia 42 tuổi người Úc, "Azkals" thi triển đấu pháp chiến thuật hiện đại, cầu thủ được trui rèn nền tảng thể lực dồi dào. Lực lượng trẻ hóa của U22 Philippines thể hiện sự nhiệt huyết trong mỗi trận đấu, biết công thủ, thay đổi trạng thái phù hợp theo từng đối thủ, từng thời điểm diễn biến trên sân.

Màn trình diễn của U22 Philippines ở 2 trận thắng vòng bảng hoàn toàn khác nhau. Trước Myanmar bị đánh giá yếu hơn, Philippines sẵn sàng dâng cao đội hình tấn công áp đảo với những pha bứt tốc ở hành lang hay đánh vỗ mặt trung lộ với những đường chọc khe chuẩn xác. Khi so tài với Indonesia, đội bóng này chủ động chơi phòng ngự nhiều tầng nấc, chờ đối phương sơ hở để phản công.

Lối chơi tấn công của U22 Philippines không đa dạng nhưng rất bài bản, biết tận dụng tốc độ cao của các cầu thủ chạy cánh để xuyên phá hàng thủ đối phương. Bên cạnh đó, Philippines cũng rèn bài ném biên xa vào tận vòng cấm đối phương để chơi "không chiến". Miếng đánh này đã phát huy tác dụng, giúp Philippines hạ gục U22 Indonesia.

Lần đầu tiên Philippines lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games khi sự kiện này diễn ra trên sân nhà năm 1991. Sau 34 năm, họ mới tái hiện thành tích lịch sử. Tuy nhiên, chạm trán U22 Việt Nam ở bán kết là thử thách khó khăn đối với U22 Philippines.

Vị thế nhà vô địch Đông Nam Á

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không xa lạ đối thủ ở bán kết SEA Games 33. Trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, đội bóng Việt Nam từng đánh bại chính Philippines ở bán kết. Ở lần đối đầu đó, Philippines là đội mở tỉ số song sự tỏa sáng của Đình Bắc và Xuân Bắc giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá cũng nghiêng về Việt Nam, khi "những chiến binh Sao vàng" luôn chiếm ưu thế trước Philippines. Ở thời điểm hiện tại, U22 Philippines có sự tiến bộ vượt bậc với lực lượng đồng đều về trình độ chuyên môn. Còn U22 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm thực chiến nhất ở đấu trường SEA Games kỳ này.

"U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt và sẽ giành chiến thắng để lọt vào trận chung kết. Chúng tôi đến đây với mục tiêu cao nhất: Đoạt HCV SEA Games 33" - HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Các học trò của ông Kim Sang-sik có sự cải thiện rõ rệt về nền tảng thể lực, thể trạng lẫn đấu pháp. Nền móng trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam là hệ thống phòng ngự vững chắc, có thể hỗ trợ tấn công, phát động bóng hiệu quả từ phần sân nhà. Những tiền vệ giàu kỹ thuật, chơi bóng đầy ngẫu hứng như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Viktor Lê… là "chìa khóa" quan trọng trên hàng công.

U22 Philippines là đối thủ khó nhằn nhưng U22 Việt Nam vẫn có thực lực mạnh hơn. U22 Việt Nam cần phát huy thế mạnh và tấn công vào điểm yếu của đối thủ để giành quyền vào chơi trận chung kết.