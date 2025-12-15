HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U22 Việt Nam quyết thắng Philippines

Tường Phước

Hai trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào hôm nay, 15-12.

Trong đó, cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines rất được chú ý.

U22 Philippines "lột xác"

Với bộ khung lực lượng gồm những tuyển thủ từng vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và lọt vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, tuyển U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Philippines. Tuy nhiên, đoàn quân "Azkals" đã liên tục tạo bất ngờ ở SEA Games kỳ này.

U22 Philippines toàn thắng vòng bảng, bao gồm việc đánh bại đương kim vô địch Indonesia với tỉ số 1-0. Đoàn quân của HLV Garrath McPherson còn gây chú ý khi là đội bóng duy nhất lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với thành tích giữ sạch lưới.

U22 Việt Nam quyết thắng Philippines - Ảnh 1.

Tuyển U22 Việt Nam sẵn sàng hạ U22 Philippines để giành quyền dự chung kết SEA Games 33. (Ảnh: NGỌC LINH)

Với sự dẫn dắt của chiến lược gia 42 tuổi người Úc, "Azkals" thi triển đấu pháp chiến thuật hiện đại, cầu thủ được trui rèn nền tảng thể lực dồi dào. Lực lượng trẻ hóa của U22 Philippines thể hiện sự nhiệt huyết trong mỗi trận đấu, biết công thủ, thay đổi trạng thái phù hợp theo từng đối thủ, từng thời điểm diễn biến trên sân.

Màn trình diễn của U22 Philippines ở 2 trận thắng vòng bảng hoàn toàn khác nhau. Trước Myanmar bị đánh giá yếu hơn, Philippines sẵn sàng dâng cao đội hình tấn công áp đảo với những pha bứt tốc ở hành lang hay đánh vỗ mặt trung lộ với những đường chọc khe chuẩn xác. Khi so tài với Indonesia, đội bóng này chủ động chơi phòng ngự nhiều tầng nấc, chờ đối phương sơ hở để phản công.

Lối chơi tấn công của U22 Philippines không đa dạng nhưng rất bài bản, biết tận dụng tốc độ cao của các cầu thủ chạy cánh để xuyên phá hàng thủ đối phương. Bên cạnh đó, Philippines cũng rèn bài ném biên xa vào tận vòng cấm đối phương để chơi "không chiến". Miếng đánh này đã phát huy tác dụng, giúp Philippines hạ gục U22 Indonesia.

Lần đầu tiên Philippines lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games khi sự kiện này diễn ra trên sân nhà năm 1991. Sau 34 năm, họ mới tái hiện thành tích lịch sử. Tuy nhiên, chạm trán U22 Việt Nam ở bán kết là thử thách khó khăn đối với U22 Philippines.

Vị thế nhà vô địch Đông Nam Á

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không xa lạ đối thủ ở bán kết SEA Games 33. Trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, đội bóng Việt Nam từng đánh bại chính Philippines ở bán kết. Ở lần đối đầu đó, Philippines là đội mở tỉ số song sự tỏa sáng của Đình Bắc và Xuân Bắc giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá cũng nghiêng về Việt Nam, khi "những chiến binh Sao vàng" luôn chiếm ưu thế trước Philippines. Ở thời điểm hiện tại, U22 Philippines có sự tiến bộ vượt bậc với lực lượng đồng đều về trình độ chuyên môn. Còn U22 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm thực chiến nhất ở đấu trường SEA Games kỳ này.

"U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt và sẽ giành chiến thắng để lọt vào trận chung kết. Chúng tôi đến đây với mục tiêu cao nhất: Đoạt HCV SEA Games 33" - HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Các học trò của ông Kim Sang-sik có sự cải thiện rõ rệt về nền tảng thể lực, thể trạng lẫn đấu pháp. Nền móng trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam là hệ thống phòng ngự vững chắc, có thể hỗ trợ tấn công, phát động bóng hiệu quả từ phần sân nhà. Những tiền vệ giàu kỹ thuật, chơi bóng đầy ngẫu hứng như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Viktor Lê… là "chìa khóa" quan trọng trên hàng công.

U22 Philippines là đối thủ khó nhằn nhưng U22 Việt Nam vẫn có thực lực mạnh hơn. U22 Việt Nam cần phát huy thế mạnh và tấn công vào điểm yếu của đối thủ để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tin liên quan

U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 33

U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 33

(NLĐO) - Chiều 12-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại sân tập nhằm chuẩn bị cho trận bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Philippines.

U22 Việt Nam quyết giành suất vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33

(NLĐO) - Tuyển U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Philippines trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15-12

HLV tuyển U22 Philippines nói gì về U22 Việt Nam?

(NLĐO) - U22 Philippines tự tin sẽ cầm chân U22 Việt Nam và phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam U22 Philippines SEA Games 33
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo