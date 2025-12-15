U22 Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết SEA Games 33

Theo quy định của Điều lệ giải đấu, các thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa khi bước vào bán kết. Nhờ đó, ban huấn luyện U22 Việt Nam có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn đội hình và triển khai chiến thuật. Trường hợp duy nhất không thể góp mặt ở khu vực kỹ thuật là Trợ lý HLV Lee Jung Soo-do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận gặp U22 Lào và U22 Malaysia.

Bên cạnh đó, trước trận đấu mang tính then chốt, HLV Kim Sang-sik có trong tay đầy đủ lực lượng hùng hậu, khi toàn bộ cầu thủ đều sung sức, hồi phục thể trạng, duy trì tinh thần tập trung cao độ, sẵn sàng ra sân đấu.

Trong buổi tập cuối chuẩn bị cho màn so tài U22 Philippines, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều thời lượng để rà soát các phương án phối hợp, tổ chức lối chơi cũng như khả năng chuyển đổi trạng thái trong tấn công và phòng ngự.

Ông Kim nhấn mạnh tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu và nhận xét đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất, tinh thần tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Với quãng thời gian dài được nâng cấp chuyên môn, "những chiến binh sao vàng" tự tin hướng tới tấm HCV SEA Games 33.

"U22 Philippines có sự cải thiện nhanh về mặt tổ chức thi đấu, đấu pháp chiến thuật. Vì vậy, chúng tôi cũng cần chuẩn bị kỹ, nhất định vượt khó để giành chiến thắng.

Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của đội tuyển Việt Nam và của người hâm mộ Việt Nam" - ông Kim cho biết.

Ở vòng đấu loại trực tiếp môn bóng đá nam SEA Games 33, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, thì sẽ bước vào hai hiệp đấu phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại thì loạt sút luân lưu 11m sẽ quyết định đội giành quyền vào chơi trận chung kết.