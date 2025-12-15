HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết SEA Games 33

Tường Phước

(NLĐO) - Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (ngày 15-12) trên sân Rajamangala (Bangkok).

Theo quy định của Điều lệ giải đấu, các thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa khi bước vào bán kết. Nhờ đó, ban huấn luyện U22 Việt Nam có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn đội hình và triển khai chiến thuật. Trường hợp duy nhất không thể góp mặt ở khu vực kỹ thuật là Trợ lý HLV Lee Jung Soo-do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận gặp U22 Lào và U22 Malaysia.

U22 Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết SEA Games 33 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, trước trận đấu mang tính then chốt, HLV Kim Sang-sik có trong tay đầy đủ lực lượng hùng hậu, khi toàn bộ cầu thủ đều sung sức, hồi phục thể trạng, duy trì tinh thần tập trung cao độ, sẵn sàng ra sân đấu.

Trong buổi tập cuối chuẩn bị cho màn so tài U22 Philippines, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều thời lượng để rà soát các phương án phối hợp, tổ chức lối chơi cũng như khả năng chuyển đổi trạng thái trong tấn công và phòng ngự.

U22 Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết SEA Games 33 - Ảnh 2.

Ông Kim nhấn mạnh tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu và nhận xét đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất, tinh thần tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Với quãng thời gian dài được nâng cấp chuyên môn, "những chiến binh sao vàng" tự tin hướng tới tấm HCV SEA Games 33.

"U22 Philippines có sự cải thiện nhanh về mặt tổ chức thi đấu, đấu pháp chiến thuật. Vì vậy, chúng tôi cũng cần chuẩn bị kỹ, nhất định vượt khó để giành chiến thắng.

Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của đội tuyển Việt Nam và của người hâm mộ Việt Nam" - ông Kim cho biết.

U22 Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết SEA Games 33 - Ảnh 3.

Ở vòng đấu loại trực tiếp môn bóng đá nam SEA Games 33, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, thì sẽ bước vào hai hiệp đấu phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại thì loạt sút luân lưu 11m sẽ quyết định đội giành quyền vào chơi trận chung kết.

U22 Việt Nam quyết thắng Philippines

U22 Việt Nam quyết thắng Philippines

Hai trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào hôm nay, 15-12.

HLV tuyển U22 Philippines nói gì về U22 Việt Nam?

(NLĐO) - U22 Philippines tự tin sẽ cầm chân U22 Việt Nam và phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam quyết giành suất vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33

(NLĐO) - Tuyển U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Philippines trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15-12

