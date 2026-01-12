HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Xác định kẻ khống chế, cướp tiền của cụ bà 87 tuổi

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Nửa đêm, nam thanh niên đột nhập vào nhà và khống chế cụ bà 87 tuổi, cướp hơn 1,5 triệu đồng

Ngày 12-1, Công an xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Hồ Thị Lai (87 tuổi, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử).

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo. Ảnh: Công an Ái Tử

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11-1, bà Hồ Thị Lai phát hiện có người đột nhập vào nhà của mình. Đối tượng sau đó đã dùng vũ lực bịt miệng, khống chế bà Lai rồi cướp đi hơn 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ái Tử đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và thu thập chứng cứ liên quan.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Bảo (SN 2006, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại số tiền gần 1,2 triệu đồng cùng túi đựng tiền của bà Lai.


Cháu dâu sát hại bác dã man tại nhà riêng rồi cướp đôi bông tai

Cháu dâu sát hại bác dã man tại nhà riêng rồi cướp đôi bông tai

(NLĐO)- Tới nhà bác chơi, do mâu thuẫn, người cháu dâu đã dùng gậy gỗ, ghế gỗ và chân hành hung nạn nhân. Sau khi sát hại bác, người cháu đã cướp đôi bông tai

Bắt giữ thanh niên cướp tài sản của người đi bán bánh bèo dạo

(NLĐO) – Đối tượng áp sát dùng dao đe dọa và cướp 150.000 đồng cùng điện thoại của người phụ nữ đang đi bán bánh bèo dạo.

Công an TPHCM truy xét nóng tên cướp trên đường Quang Trung

(NLĐO) - Chỉ sau 6 giờ nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội đã bắt giữ tên cướp giật điện thoại.

