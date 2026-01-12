Xác định kẻ khống chế, cướp tiền của cụ bà 87 tuổi

Ngày 12-1, Công an xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Hồ Thị Lai (87 tuổi, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử).

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo. Ảnh: Công an Ái Tử

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11-1, bà Hồ Thị Lai phát hiện có người đột nhập vào nhà của mình. Đối tượng sau đó đã dùng vũ lực bịt miệng, khống chế bà Lai rồi cướp đi hơn 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ái Tử đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và thu thập chứng cứ liên quan.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Bảo (SN 2006, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại số tiền gần 1,2 triệu đồng cùng túi đựng tiền của bà Lai.



