Xác định nguyên nhân ban đầu dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né

Ngày 14-8, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã có báo cáo sơ bộ nguyên nhân xuất hiện dòng nước đen ngòm chảy ra biển được du khách phản ánh.

Theo đó, UBND phường Mũi Né xác định nguyên nhân xuất hiện dòng nước đen trên xuất phát từ Khu du lịch "The Wonder Bay – Mũi Né" (còn có tên gọi khác là Asteria Mui Ne Resort) của Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thạch.

Lấy mẫu kiểm tra nước thải tại Asteria Mui Ne Resort

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 11-8, UBND phường Mũi Né đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra Khu du lịch này.

Qua kiểm tra, đại diện Khu du lịch Asteria trình bày: Vào rạng sáng 10-8, trong khi vận hành hệ thống xử lý nước thải, đã xảy ra sự cố về bồn lọc, dẫn đến tình trạng nước thải đầu ra sau xử lý chưa được tốt.

Vết nước thải từ Khu du lịch chảy ra biển được lấp cát sau đó

"Đây là sự cố ngoài mong muốn của công ty. Ngay khi phát hiện sự cố, bộ phận kỹ thuật đã lưu giữ nước thải tạm thời trong các bể xử lý và dừng hoạt động hệ thống xử lý nước thải; tắt bơm xả nước thải từ trạm xử lý ra nguồn tiếp nhận. Công ty đã thuê đơn vị bên ngoài vào hút hầm và cải tạo, san lắp mặt bằng bãi biển" - nguồn tin từ UBND phường Mũi Né cho biết.

Trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin "Sốc với hình ảnh dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né", phản ánh việc du khách hoảng hốt khi phát hiện một dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi chảy từ phần đất gần khu du lịch thẳng ra biển.

Dòng nước đen ngòm chảy thẳng ra biển Mũi Né bị du khách phản ứng

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẩn giao UBND phường Mũi Né kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển Mũi Né.

Ngoài việc kiểm tra trực tiếp tại Khu du lịch Asteria - nơi xảy ra sự cố xả thải chưa đạt chuẩn ra môi trường, UBND phường Mũi Né cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành luật về môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường.