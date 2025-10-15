Vào năm 2001, hóa thạch của một con quái vật bí ẩn đã được khai quật ở Golden Cap, một vách đá và ngọn đồi nổi tiếng ở vùng "bờ biển kỷ Jura" Dorset phía Tây Nam nước Anh.

Nhưng mãi đến năm 2016, nhà cổ sinh vật học Dean Lomax của Đại học Manchester (Anh) mới bắt gặp nó trong bảo tàng và nhận thấy mẫu vật này không giống như bất cứ thứ gì khoa học từng có được.

Hóa thạch của quái vật biển Xiphodracon goldencapensis được khai quật ở Anh - Ảnh: ĐẠI HỌC MANCHESTER

Theo Sci-News, quá trình phân tích của tiến sĩ Lomax và các cộng sự trong những năm tiếp theo đã xác định nó là một loài mới, được đặt tên là Xiphodracon goldencapensis, sống vào khoảng 184-193 triệu năm trước, tức thuộc kỳ Pliensbachian, thế Jura sớm, kỷ Jura.

Loài này cũng đã giúp lập nên một chi hoàn toàn mới - Xiphodracon - thuộc họ Leptonectidae của bộ Ngư long (Ichthyosauria) là một dòng dõi quái vật biển cổ đại sống cùng thời với khủng long, còn được gọi là "thằn lằn cá".

Quái vật biển Xiphodracon goldencapensis khi còn sống - Ảnh: ĐẠI HỌC MANCHESTER

Tên loài Xiphodracon goldencapensis có nghĩa là "Rồng kiếm ở Golden Cap", do sinh vật này sở hữu một chiếc mõm dài như thanh kiếm.

Nó dài khoảng 3 m khi còn sống, tức tương đương một con cá heo hiện đại.

Tuy nhiên khác với cá heo, quái vật biển này là một kẻ săn mồi đáng gờm trong vùng biển kỷ Jura.

Tiến sĩ Lomax cho biết ông đã nhận thấy bộ xương con quái vật rất bất thường ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng không ngờ nó lại đóng vai trò quan trọng đến vậy trong việc giúp lấp đầy khoảng trống hiểu biết về sự thay đổi phức tạp của hệ động vật kỳ Pliensbachian.

Đó là thời điểm quan trọng đối với dòng họ ngư long, khi một số dòng dõi ngư long liên tiếp tuyệt chủng và những dòng dõi khác xuất hiện.

“Nó có quan hệ gần gũi hơn với các loài ở cuối kỷ Jura sớm và việc phát hiện ra nó giúp xác định chính xác thời điểm diễn ra sự thay đổi quần thể động vật, sớm hơn nhiều so với dự kiến - tiến sĩ Lomax giải thích.

Đây cũng là chi ngư long đầu tiên thuộc thế Jura sớm được tìm thấy tại khu vực này trong hơn 1 thế kỷ.