Khoa học

Sau 24 năm, xác quái vật dài 3 m ở Anh được xác định danh tính

Anh Thư

(NLĐO) - Rồng kiếm Xiphodracon goldencapensis là một loài quái vật biển chưa từng được khoa học ghi nhận ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Vào năm 2001, hóa thạch của một con quái vật bí ẩn đã được khai quật ở Golden Cap, một vách đá và ngọn đồi nổi tiếng ở vùng "bờ biển kỷ Jura" Dorset phía Tây Nam nước Anh.

Nhưng mãi đến năm 2016, nhà cổ sinh vật học Dean Lomax của Đại học Manchester (Anh) mới bắt gặp nó trong bảo tàng và nhận thấy mẫu vật này không giống như bất cứ thứ gì khoa học từng có được.

Sau 24 năm, xác quái vật dài 3 m ở Anh được xác định danh tính - Ảnh 1.

Hóa thạch của quái vật biển Xiphodracon goldencapensis được khai quật ở Anh - Ảnh: ĐẠI HỌC MANCHESTER

Theo Sci-News, quá trình phân tích của tiến sĩ Lomax và các cộng sự trong những năm tiếp theo đã xác định nó là một loài mới, được đặt tên là Xiphodracon goldencapensis, sống vào khoảng 184-193 triệu năm trước, tức thuộc kỳ Pliensbachian, thế Jura sớm, kỷ Jura.

Loài này cũng đã giúp lập nên một chi hoàn toàn mới - Xiphodracon - thuộc họ Leptonectidae của bộ Ngư long (Ichthyosauria) là một dòng dõi quái vật biển cổ đại sống cùng thời với khủng long, còn được gọi là "thằn lằn cá".

Sau 24 năm, xác quái vật dài 3 m ở Anh được xác định danh tính - Ảnh 2.

Quái vật biển Xiphodracon goldencapensis khi còn sống - Ảnh: ĐẠI HỌC MANCHESTER

Tên loài Xiphodracon goldencapensis có nghĩa là "Rồng kiếm ở Golden Cap", do sinh vật này sở hữu một chiếc mõm dài như thanh kiếm.

Nó dài khoảng 3 m khi còn sống, tức tương đương một con cá heo hiện đại.

Tuy nhiên khác với cá heo, quái vật biển này là một kẻ săn mồi đáng gờm trong vùng biển kỷ Jura.

Tiến sĩ Lomax cho biết ông đã nhận thấy bộ xương con quái vật rất bất thường ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng không ngờ nó lại đóng vai trò quan trọng đến vậy trong việc giúp lấp đầy khoảng trống hiểu biết về sự thay đổi phức tạp của hệ động vật kỳ Pliensbachian.

Đó là thời điểm quan trọng đối với dòng họ ngư long, khi một số dòng dõi ngư long liên tiếp tuyệt chủng và những dòng dõi khác xuất hiện.

“Nó có quan hệ gần gũi hơn với các loài ở cuối kỷ Jura sớm và việc phát hiện ra nó giúp xác định chính xác thời điểm diễn ra sự thay đổi quần thể động vật, sớm hơn nhiều so với dự kiến - tiến sĩ Lomax giải thích.

Đây cũng là chi ngư long đầu tiên thuộc thế Jura sớm được tìm thấy tại khu vực này trong hơn 1 thế kỷ.

Lộ diện loại "vật thể ma" khoa học chưa từng biết

Lộ diện loại "vật thể ma" khoa học chưa từng biết

(NLĐO) - Đó là loại vật thể lẽ ra không thể tồn tại lâu dài, nhưng được chống đỡ bằng một "trái tim" vật chất tối.

Sau 40.000 năm, sinh vật cổ đại trong hầm quân sự Alaska sống lại

(NLĐO) - Những sinh vật bé nhỏ bị "phong ấn" hàng thiên niên kỷ bên dưới lớp băng vĩnh cửu đã thực sự sống lại trong phòng thí nghiệm.

Vỏ Trái Đất đang vỡ ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương

(NLĐO) - Sâu bên dưới Thái Bình Dương, hai mảnh vỏ Trái Đất đang dần nát vụn thành từng mảnh và bị nuốt vào bên trong.

