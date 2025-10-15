Lần đầu tiên Vũng Tàu được vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Lần đầu tiên Vũng Tàu được vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á"

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- World Travel Awards 2025 công bố danh sách giải thưởng thường niên, Vũng Tàu lần đầu tiên được xướng tên "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á"

World Travel Awards được ví như "Oscar của ngành du lịch", là hệ thống giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu thế giới, tôn vinh các điểm đến, tổ chức và thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và hàng không.

TP HCM được World Travel Awards 2025 xướng tên ở ba hạng mục hàng đầu châu Á gồm: "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á" và "Cơ quan xúc tiến du lịch thành phố hàng đầu châu Á".

Lần đầu tiên Vũng Tàu được vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á" - Ảnh 1.

Dự án Chỉnh trang đường Thùy Vân hoàn thành, toàn bộ mặt biển Bãi Sau sạch đẹp

Đây là lần đầu tiên, Vũng Tàu được vinh danh với danh hiệu "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á". Hạng mục này tôn vinh những đô thị ven biển có sức hút đặc biệt với du khách nghỉ dưỡng ngắn ngày. Việc được xướng tên đánh dấu bước tiến mới của du lịch biển Việt Nam, phản ánh rõ nỗ lực đầu tư hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và không ngừng cải thiện trải nghiệm cho du khách.

Việc Vũng Tàu được vinh danh cho thấy nỗ lực đầu tư hạ tầng, làm sạch bãi biển, nâng cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm du khách của địa phương trong nhiều năm qua.

Lần đầu tiên Vũng Tàu được vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á" - Ảnh 2.

Bãi biển Vũng Tàu luôn được các đơn vị dọn dẹp sạch sẽ, trở thành điểm đến của người dân và du khách

Năm 2025, Vũng Tàu đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn bộ khu vực Bãi Sau được quy hoạch, cải tạo đồng bộ, tạo không gian nghỉ dưỡng và vui chơi hiện đại, phục vụ người dân và du khách.

Việc được ghi danh tại World Travel Awards 2025 không chỉ khẳng định thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đề xuất bố trí Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho Đại học Y Dược TP HCM

Đề xuất bố trí Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho Đại học Y Dược TP HCM

(NLĐO)- Đại học Y Dược có công văn xin được tiếp nhận Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) để phục vụ mục đích giáo dục, y tế.

Nhiều trường đại học muốn sử dụng trụ sở Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO)- Sau khi các cơ quan di dời, nhiều trường đại học muốn được giao trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm cơ sở giáo dục

Khảo sát, chấn chỉnh quản lý tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Vũng Tàu, TP HCM yêu cầu siết chặt quản lý và đề xuất đơn vị chuyên trách vận hành để ngăn xe máy, hàng rong xâm nhập.

Vũng Tàu ngành du lịch du lịch biển biển Việt Nam World Travel Awards hàng đầu châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo