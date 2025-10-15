Lần đầu tiên Vũng Tàu được vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á"

World Travel Awards được ví như "Oscar của ngành du lịch", là hệ thống giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu thế giới, tôn vinh các điểm đến, tổ chức và thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và hàng không.

TP HCM được World Travel Awards 2025 xướng tên ở ba hạng mục hàng đầu châu Á gồm: "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á" và "Cơ quan xúc tiến du lịch thành phố hàng đầu châu Á".

Dự án Chỉnh trang đường Thùy Vân hoàn thành, toàn bộ mặt biển Bãi Sau sạch đẹp

Đây là lần đầu tiên, Vũng Tàu được vinh danh với danh hiệu "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á". Hạng mục này tôn vinh những đô thị ven biển có sức hút đặc biệt với du khách nghỉ dưỡng ngắn ngày. Việc được xướng tên đánh dấu bước tiến mới của du lịch biển Việt Nam, phản ánh rõ nỗ lực đầu tư hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và không ngừng cải thiện trải nghiệm cho du khách.

Việc Vũng Tàu được vinh danh cho thấy nỗ lực đầu tư hạ tầng, làm sạch bãi biển, nâng cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm du khách của địa phương trong nhiều năm qua.

Bãi biển Vũng Tàu luôn được các đơn vị dọn dẹp sạch sẽ, trở thành điểm đến của người dân và du khách

Năm 2025, Vũng Tàu đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn bộ khu vực Bãi Sau được quy hoạch, cải tạo đồng bộ, tạo không gian nghỉ dưỡng và vui chơi hiện đại, phục vụ người dân và du khách.

Việc được ghi danh tại World Travel Awards 2025 không chỉ khẳng định thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp trong thời gian tới.