Giáo dục

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

Yến Anh

(NLĐO)- Cuộc thi thiết kế bài giảng về "Môi trường không khói thuốc" hướng tới việc tạo ra nguồn tài liệu giảng dạy về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 15-4 tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan phát động cuộc thi thiết kế bài giảng về môi trường không khói thuốc năm 2026.

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc - Ảnh 1.

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại lễ phát động

Theo BTC, cuộc thi hướng tới việc tạo ra nguồn tài liệu giảng dạy phong phú, chất lượng về phòng, chống tác hại của thuốc lá để sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục.

Người dự thi là giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Các bài giảng dự thi cần cung cấp thông tin khoa học, chính xác về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; phổ biến quy định pháp luật, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh và ứng phó với các hành vi dụ dỗ sử dụng thuốc lá.

Đồng thời, BTC khuyến khích các bài giảng không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn hướng tới việc hình thành thái độ kiên quyết "nói không" với thuốc lá trong học sinh thông qua các phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Tác phẩm dự thi có thể là bài giảng điện tử, video, infographic, trò chơi tương tác hoặc các hình thức kết hợp; không giới hạn hình thức thể hiện. Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 31-5, lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 6-2026. Giải thưởng cuộc thi được trao cho các tác phẩm thuộc các cấp học, giải thưởng cho mỗi cấp học gồm 1 giải nhất (20 triệu đồng/giải), 1 giải nhì (15 triệu đồng/giải), 2 giải ba (10 triệu đồng/giải) và ba giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Nhiều chiêu trò tinh vi để quảng cáo thuốc lá điện tử

(NLĐO) - Các công ty sản xuất thuốc lá đã chi khoản tiền khổng lồ từ nghiên cứu, thiết kế cho đến chiến dịch quảng cáo tiếp thị thuốc lá điện tử hấp dẫn nhằm thu hút giới trẻ.

