Góc nhìn

Xây dựng phường - xã kiểu mẫu

PHAN ĐĂNG

Những ngày qua, lực lượng chức năng ở một số phường trung tâm tại TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị

Họ có mặt trên từng tuyến đường, khu phố nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, song vẫn không để ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của người dân. Cùng với việc xử lý vi phạm, chính quyền cơ sở còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và tổ chức ký cam kết thực hiện văn minh đô thị đối với hộ kinh doanh…

Những nỗ lực nêu trên là nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội trong việc xây dựng thí điểm "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị". Chương trình triển khai từ ngày 15-11-2025 đến 15-2-2026 tại 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, chia thành 3 giai đoạn với mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng.

Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung điều tra cơ bản, rà soát toàn diện địa bàn, kẻ lại vạch sơn, sắp xếp điểm tập kết rác… và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác tuân thủ. Giai đoạn 2 là cao điểm tổng kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Giai đoạn 3 chú trọng duy trì trật tự, phòng ngừa tái phạm. Khi kết thúc thời gian thí điểm, TP Hà Nội sẽ đánh giá kết quả để xem xét nhân rộng mô hình.

Kinh nghiệm từ nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị trước đây cho thấy nếu việc kiểm tra, xử lý không được duy trì thường xuyên, lại thiếu sự theo dõi, giám sát thì tình trạng vi phạm rất dễ tái diễn. Vì vậy, muốn xây dựng phường kiểu mẫu thực chất, không chỉ lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt mà ý thức của người dân cũng phải được hình thành bền vững. Chỉ khi người dân coi việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị là trách nhiệm của chính mình thì các tuyến đường, khu phố mới luôn xanh - sạch - đẹp.

Việc xây dựng phường kiểu mẫu không đơn thuần là chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm, mà là một quá trình thay đổi thói quen, nếp sống và tư duy sử dụng không gian công cộng. Đó là quá trình "mưa dầm thấm lâu", đòi hỏi sự kiên trì, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương lẫn cộng đồng dân cư. Nếu làm tốt, đây sẽ là bước đi quan trọng góp phần nâng tầm diện mạo đô thị trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, tại TP HCM, nhiều địa phương cũng đã tỏ rõ quyết tâm xây dựng phường - xã kiểu mẫu. Tại Đại hội Đại biểu lần thứ I vừa qua, Đảng bộ phường Xuân Hòa nêu rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ phát triển Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.

Trước đó, lãnh đạo TP HCM cũng đã yêu cầu phường Sài Gòn phải là phường kiểu mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số và chính quyền địa phương 2 cấp; phường Hiệp Bình phải chuyển mình, phát triển thành phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại…

Để xây dựng phường - xã kiểu mẫu, không thể thiếu vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp. Vai trò ấy sẽ được phản ánh tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, diễn ra trong ngày 29 và 30-11.

Không chỉ TP Hà Nội hay TP HCM, các tỉnh, thành khác cũng cần xây dựng thật nhiều phường - xã kiểu mẫu, để góp phần vào công cuộc vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước. 

văn minh đô thị trật tự đô thị không gian công cộng phường kiểu mẫu
