Thời sự Chính trị

Xây dựng xã Đông Thạnh thành phường trong giai đoạn 2025-2030

TRƯỜNG HOÀNG. ẢNH: DUY PHÚ

(NLĐO) - Xây dựng xã Đông Thạnh gắn với phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn

Ngày 19-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Thạnh (TP HCM) lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra.

Dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trần Văn Tuấn.

Đại hội với chủ đề: "Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phấn đấu xây dựng xã Đông Thạnh đảm bảo các tiêu chí trở thành phường thuộc TP HCM".

Xây dựng xã Đông Thạnh thành phường trong giai đoạn 2025-2030- Ảnh 1.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Xã Đông Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trên địa bàn xã đã được đầu tư các công trình trọng điểm như: Đường Đặng Thúc Vịnh, Tô Ký, Bùi Thị Lùng, Trường Tiểu học Đông Thạnh, sân vận động Thới Tứ... 9/10 công trình trọng điểm đã thực hiện đạt so với chỉ tiêu đề ra. 8/9 chương trình trọng điểm đã thực hiện đạt so với chỉ tiêu đề ra.

Xây dựng xã Đông Thạnh thành phường trong giai đoạn 2025-2030- Ảnh 2.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trần Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, xã Đông Thạnh đề ra mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ đưa xã Đông Thạnh đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và đảm bảo các tiêu chí trở thành phường thuộc TP HCM giai đoạn 2025-2030. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, gắn với phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn theo đề án của TP HCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng xã Đông Thạnh thành phường trong giai đoạn 2025-2030- Ảnh 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thạnh đã ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trần Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của xã trong thời gian qua. Đồng thời ông Trần Văn Tuấn đề nghị xã Đông Thạnh tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi 2 khâu đột phá, 5 chương trình, đề án trọng điểm. Cụ thể, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn theo Đề án của TP HCM.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên phát triển của đất nước…

Xây dựng xã Đông Thạnh thành phường trong giai đoạn 2025-2030- Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên phát biểu tại Đại hội

Định hình không gian phát triển mới gắn với quá trình đô thị hóa, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương về địa hình có nhiều sông, kênh, rạch, trong đó gần 6 km giáp sông Sài Gòn. Căn cứ vào quy hoạch chung của thành phố cần quan tâm công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để khai thác hết tiềm năng, phát triển kinh tế ven sông, du lịch sinh thái, đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về đào tạo, việc làm, an sinh xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thạnh đã ra mắt Đại hội với 33 người. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tuyên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; ông Lưu Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

