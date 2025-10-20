Xây nhà cho bà Trương Thị Hoạt - người phụ nữ đơn thân, nghèo khổ bị lũ cuốn trôi hết nhà, tài sản

Ngày 20-10, bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch UB MTTQ xã Điềm Thụy cho biết ngày 19-10, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho bà Trương Thị Hoạt, xóm Đông, xã Điềm Thụy - người phụ nữ đơn thân có nhà bị sập do ảnh hưởng của bão, lũ vừa qua.

Sáng 14-10, đại diện Báo Người Lao Động đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điềm Thụy trao 50 triệu đồng do bạn đọc của Báo ủng hộ để hỗ trợ cho bà Trương Thị Hoạt để góp xây lại nhà mới. Ảnh: Minh Chiến

Tại gia đình bà Hoạt, ông Nguyễn Viết Đài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã và bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch UB MTTQ xã, cùng các nhà hảo tâm đã trao số tiền ủng hộ và vật liệu của các tổ chức, nhà hảo tâm đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình bà Trương Thị Hoạt xây dựng lại ngôi nhà mới với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Đồng thời, ngôi nhà mới của bà Hoạt đã chính thức khởi công vào sáng 19-10, đây là hoạt động thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đối với gia đình gặp khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trước đó, vào sáng 14-10, đại diện Báo Người Lao Động phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điềm Thụy trao hỗ trợ 200 triệu đồng do bạn đọc của Báo ủng hộ để hỗ trợ cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bị mưa lũ cuốn trôi nhà hoặc hư hỏng nặng nhà và bị cuốn trôi hết tài sản. Trong đó, hỗ trợ cho bà Trương Thị Hoạt 50 triệu đồng và trao 150 triệu đồng cho 5 hộ gia đình khác (mỗi gia đình 30 triệu đồng).

Bà Trương Thị Hoạt đã vô cùng xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Người Lao Động. Ảnh: Minh Chiến

Bà Trương Thị Hoạt (SN 1971) ở xóm Đông, xã Điềm Thụy. Người phụ nữ đơn thân, không biết chữ, nghèo khổ, khi nhận 50 triệu đồng đã rơi nước mắt vì xúc động và hạnh phúc. "Tôi không được học hành, không biết chữ, nên không biết nói gì, chỉ biết nói là rất cảm ơn bạn đọc của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 50 triệu đồng trong lúc tôi khốn khổ nhất. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền, các mạnh thường quân khác, tôi sẽ dùng số tiền mà bạn đọc hỗ trợ để dựng lại ngôi nhà nhỏ để ổn định cuộc sống" - bà Hoạt nói.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy hỗ trợ bà Hoạt 10 triệu đồng. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Trong số các mạnh thường quân, có người ủng hộ 3.000 hay 5.000 viên gạch, có người ủng hộ cát, sỏi; có người ủng hộ 35 tấn xi măng; có người ủng hộ sơn lăn nhà... Chính quyền địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng... và nhiều tập thể, cá nhân khác.

Một mạnh thường quân ủng hộ 35 tấn xi măng trị giá 45 triệu đồng cho chị Hoạt xây nhà. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Một doanh nghiệp hỗ trợ 5.000 viên gạch. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Một nhóm mạnh thường quân hỗ trợ bà Hoạt 20 triệu đồng. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Một hộ dân trong xã Điềm Thụy hỗ trợ cát, sỏi để xây nhà. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Một doanh nghiệp ủng hộ sơn lăn nhà cho bà Hoạt. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Ông Nguyễn Viết Đài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Điềm Thụy, ủng hộ 3.000 viên gạch. Ảnh: MTTQ xã Điềm Thụy

Trận lũ kinh hoàng ngày 8-10 tràn về đã cuốn tất cả những gì bà Hoạt có: Cuốn trôi nhà và tất cả vật dụng, tài sản. Có bọc tiền 10 triệu đồng gom góp bao năm, cũng bị lũ cuốn trôi. Nhà bà chỉ còn là đống đổ nát.

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy, cho biết bà Hoạt sống một mình trong ngôi nhà rất nhỏ và cũ ở ven đê Hà Châu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để mưu sinh.

Tuy nhiên, năm 2023, 2024, dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Hoạt đã tình nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. "Lý do bà Hoạt xin ra khỏi hộ nghèo vì chị bảo chỉ sống có một mình, tự ở, tự làm, tự nuôi mình, trong khi còn những hoàn cảnh khác cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước. Tuy nhiên, thực sự hoàn cảnh của bà Trương Thị Hoạt là đặc biệt khó khăn so với các hộ nghèo, cận nghèo. Giờ ngôi nhà và tài sản có giá trị duy nhất của bà là 10 triệu đồng và chục bao thóc cũng đã bị lũ cuốn đi, thực sự là khó khăn chồng khó khăn" - bà Quyên cho biết.