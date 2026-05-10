Thời sự

Xây tổ hợp cáp treo tại nơi từng là đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sun Group làm cáp treo lên đỉnh núi Pú Tó Cọ (tỉnh Điện Biên), nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiều 10-5, tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. 

Nghi thức động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên.

Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích khoảng 35,35 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi, tỉnh Điện Biên. Với tổng mức đầu tư dự kiến 2.076 tỉ đồng trong giai đoạn đầu.

Trung tâm của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km, công suất dự kiến lên tới 2.500 khách/giờ. Tuyến cáp kết nối liền mạch từ Khu ga đi (kề cận di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng) tới Khu ga đến tọa lạc trên đỉnh Pú Tó Cọ - nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ở độ cao gần 1.700 m tại Mường Phăng, đỉnh Pú Tó Cọ từng là điểm quan sát chiến lược trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và nay trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu khám phá. Trước đây, để lên đỉnh, du khách phải trekking gần 9 km đường rừng trong 3-4 giờ, nhưng khi cáp treo hoạt động, thời gian di chuyển chỉ còn 15 phút.

Khu ga đi rộng hơn 15,5 ha được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn của đồng bào Thái, Mông, kết hợp chợ phiên, đường dạo và các công trình dịch vụ. Ga đến khoảng 5,89 ha trên đỉnh Pú Tó Cọ xây dựng theo địa hình tự nhiên, hạn chế tác động đến hệ sinh thái rừng với cảm hứng chủ đạo khơi nguồn từ tích cổ "Thuồng Luồng hóa Rồng" của người Thái ở Điện Biên. Toàn khu có khả năng phục vụ khoảng 15.000 du khách mỗi ngày với hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí đồng bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: "Việc Sun Group đầu tư vào Điện Biên thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình đánh thức tiềm năng lợi thế du lịch không chỉ của Điện Biên mà còn của cả vùng Tây Bắc".

Đại diện nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết dự án khởi đầu cho hành trình đầu tư chiến lược của Sun Group tại Điện Biên.

"Chúng tôi mong muốn góp phần đánh thức tiềm năng du lịch, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc biệt của vùng đất. Để Điện Biên không chỉ là nơi được nhắc nhớ bởi những chiến công trong quá khứ, mà còn là điểm đến hấp dẫn trong tương lai"- ông Đặng Minh Trường nói.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, ông Trần Tiến Dũng khẳng định tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết dự án khởi đầu cho hành trình đầu tư chiến lược của Sun Group tại Điện Biên

Phối cảnh ga đi dự án cáp treo Điện Biên

Phối cảnh ga đi dự án cáp treo Điện Biên

Phối cảnh ga đi dự án cáp treo Điện Biên

Phối cảnh ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ

KỶ NIỆM 72 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7.5.1954 - 7.5.2026): Điện Biên vươn mình mạnh mẽ

Vùng đất năm xưa hứng chịu bom đạn khốc liệt nay đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực

