Tai nạn nghiêm trọng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

Ngày 13-5, Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số TPHCM chạy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, hướng từ Lê Văn Khương đi Hương lộ 80B.
Khi đến địa chỉ 64H Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp thì bất ngờ va chạm với xe máy do một nam thanh niên 17 tuổi chạy cùng chiều.
Tai nạn khiến thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.
