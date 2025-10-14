Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường vành đai 3

Ngày 14-10, Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo vào tối 13-10.



Phần đầu chiếc ô tô bốc cháy dữ dội. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13-10, anh V.V.D. (SN 1988, trú tại bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La), điều khiển xe đầu kéo mang BKS 29C-923.xx kéo theo rơ-moóc BKS 29R-073.xx, chở cám lưu thông trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, hướng Pháp Vân - Mai Dịch. Khi đến khu vực trước số 158 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân), phát hiện phía trước đầu xe bên lái bốc cháy, tài xế D. cùng phụ xe đã rời khỏi phương tiện. Chỉ trong ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ cabin xe đầu kéo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường cùng lực lượng chức năng phường này đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để dập đám cháy.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dập tắt đám cháy

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy thiêu rụi hoàn toàn phần đầu và cabin xe đầu kéo, phần hàng (cám) trên rơ-moóc không bị cháy, không có thiệt hại về người.