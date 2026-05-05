Hai vụ tai nạn nghiêm trọng ở TPHCM vào chiều tối 5-5

Ngày 5-5, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trước Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Hiện trường tai nạn.

Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, anh N.T.T (36 tuổi, quê TP Huế) chạy xe máy biển số TP Huế trên đường Đỗ Mười, hướng cầu vượt Linh Xuân đi Ngã Tư Ga. Khi đến đoạn Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Hiệp Bình thì bất ngờ ngã xuống đường.

Lúc này, một xe tải đi phía sau không né kịp đã cán qua khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, chiều cùng ngày, tai nạn giao thông cũng xảy ra ở ngã đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long khiến một nam thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ.