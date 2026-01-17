Xe ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt tại hầm chui

Khoảng 11 giờ ngày 17-1, tại khu vực hầm chui Thanh Xuân, hướng từ Hà Đông đi Ngã Tư Sở (phường Thanh Liệt, Hà Nội) một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi bất ngờ bốc cháy.



Cảnh sát tới chữa cháy tại hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, anh V.D.A. (SN 1992, trú tại Bắc Ninh) điều khiển ô tô mang BKS 30K-332.xx lưu thông tại hầm chui Thanh Xuân (hướng Hà Đông đi Ngã Tư Sở) thì bất ngờ thấy bốc khói ở phần đầu xe. Anh A. đã kịp thời dừng xe sát lề đường. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lực lượng chức năng đã dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến hơn gần 12 giờ cùng ngày, đám cháy xe được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.