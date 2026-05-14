Thời sự

Xe san lấp gây đứt dây trung áp, hơn 1.000 hộ dân mất điện gần 7 giờ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một đơn vị thi công ở Quảng Trị bị xử phạt 15 triệu đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, gây sự cố làm hơn 1.000 khách hàng mất điện gần 7 giờ.

- Ảnh 1.

Một phương tiện thi công dưới đường dây dẫn điện trung thế vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp và gây sự cố

Ngày 14-5, Điện lực Quảng Trị cho biết một đơn vị thi công đã bị xử phạt 15 triệu đồng sau khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, gây sự cố làm hơn 1.000 khách hàng mất điện gần 7 giờ.

Điện lực Đông Hà cho biết thời gian qua, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công gần lưới điện nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn xảy ra nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp với mức độ nguy hiểm cao.

Mới đây, tại phường Đông Hà, một phương tiện thi công đổ đất san lấp phục vụ dự án "Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị" hoạt động dưới đường dây trung thế, vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Sự cố phóng điện xảy ra khiến dây trung áp bị đứt, làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 1.000 khách hàng trong gần 7 giờ.

Ngoài gây mất điện diện rộng, vụ việc còn làm hư hỏng một số thiết bị điện. Tổng thiệt hại vật tư, thiết bị và nhân công khắc phục sự cố ước tính hơn 60 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Kịp thời phát hiện và ngăn chặn đơn vị thi công có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện

- Ảnh 3.

Phối hợp với UBND phường Nam Đông Hà trong việc xử lý vi phạm

Căn cứ quy định tại Nghị định 134/2013 của Chính phủ và các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan, cơ quan chức năng đã xử phạt chủ phương tiện thi công 15 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục toàn bộ hậu quả do vi phạm gây ra.

Một trường hợp khác xảy ra tại phường Nam Đông Hà khi đơn vị thi công dựng giàn giáo lắp đặt biển quảng cáo gần trạm biến áp thuộc đường dây 22kV đang mang điện, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện.

Ngay sau khi phát hiện, Điện lực Đông Hà đã yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn khi thi công gần hành lang bảo vệ công trình điện lực.

Ông Trần Hoài Phương, phó trưởng Điện lực Đông Hà, cho biết Quảng Trị đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm, kết hợp ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam (hay gió Lào) khiến nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện tăng cao.

"Đơn vị đang siết chặt công tác quản lý vận hành, kiểm soát hoạt động thi công công trình, khai thác rừng gần đường dây mang điện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố", ông Phương nói.

Theo Điện lực Đông Hà, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khắc phục điện tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Ngay trong đêm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cử đội xung kích 54 người vào Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục hệ thống điện hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Điện lực Quảng Trị ủng hộ 205 triệu đồng cho nhân dân Cuba

(NLĐO) - Hơn 205 triệu đồng đã được Điện lực Quảng Trị quyên góp gửi tới nhân dân Cuba, hưởng ứng chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba".

Điện lực Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, người sử dụng điện cần biết

(NLĐO) -Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực gọi điện yêu cầu khách hàng nộp tiền điện gấp và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị cắt điện

