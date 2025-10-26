HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe sang Mercedes “mất tích” nhiều ngày trong trận lũ lụt kinh hoàng được tìm thấy dưới sông

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau hơn 2 tuần tìm kiếm, chiếc Mercedes Benz GLC 200 “mất tích” được tìm thấy dưới lòng sông Cầu.

Ngày 25-10, gia đình bà P.T.T.N. (SN 1975, trú tại khu Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã trục vớt chiếc xe xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-39x.xx bị lũ cuốn trôi. Xe ô tô được tìm thấy dưới lòng sông Cầu, phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên), cách vị trí đỗ xe khoảng 8 km. Sau khi trục vớt lên bờ, do bị ngâm nước lâu ngày, xe ô tô bị hư hỏng rất nhiều bộ phận.

Xe ô tô Mercedes “mất tích” nhiều ngày được tìm thấy dưới sông - Ảnh 1.

Xe ô tô được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng nặng. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 7-10, thấy nước lũ dâng cao, gia đình bà N. đánh xe ô tô ra đê sông Cầu để tránh nguy cơ ngập nước.

Đến ngày 9-10, khi nước lũ đã rút, bà ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô của gia đình.

Nghi xe bị lũ cuốn trôi, gia đình đã trực tiếp đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm xe ô tô mất tích.

Sau hơn 2 tuần tìm kiếm, chiếc Mercedes‑Benz GLC 200 đã được tìm thấy dưới lòng sông Cầu.

Xe ô tô Mercedes “mất tích” nhiều ngày được tìm thấy dưới sông - Ảnh 2.

Xe ô tô bị nước lũ cuốn được tìm thấy dưới lòng sông Cầu. Ảnh: MXH

Được biết, theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ do bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỉ đồng.

Tin liên quan

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách nhau" đưa xe ô tô “giành chỗ” tránh ngập

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách nhau" đưa xe ô tô “giành chỗ” tránh ngập

(NLĐO) – Trước dự báo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế ở Đà Nẵng sẵn sàng đưa xe lên cầu và vòng xuyến tránh ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

VIDEO: Toàn bộ các bãi giữ xe ô tô, xe máy dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội đã ngừng hoạt động

(NLĐO) - Toàn bộ bãi giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, cầu vượt Ngã Tư Vọng, gầm nhà ga S8 đã ngưng hoạt động; toàn bộ xe ô tô, xe máy đã được di dời

Đồng Nai nhiều nơi ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang

(NLĐO)- Cơn mưa lớn đêm qua khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa cũ ngập nặng, xe cộ di chuyển khó khăn

