Xe sang Mercedes “mất tích” nhiều ngày trong trận lũ lụt kinh hoàng được tìm thấy dưới sông

Ngày 25-10, gia đình bà P.T.T.N. (SN 1975, trú tại khu Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã trục vớt chiếc xe xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-39x.xx bị lũ cuốn trôi. Xe ô tô được tìm thấy dưới lòng sông Cầu, phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên), cách vị trí đỗ xe khoảng 8 km. Sau khi trục vớt lên bờ, do bị ngâm nước lâu ngày, xe ô tô bị hư hỏng rất nhiều bộ phận.

Xe ô tô được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng nặng. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 7-10, thấy nước lũ dâng cao, gia đình bà N. đánh xe ô tô ra đê sông Cầu để tránh nguy cơ ngập nước.

Đến ngày 9-10, khi nước lũ đã rút, bà ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô của gia đình.

Nghi xe bị lũ cuốn trôi, gia đình đã trực tiếp đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm xe ô tô mất tích.

Sau hơn 2 tuần tìm kiếm, chiếc Mercedes‑Benz GLC 200 đã được tìm thấy dưới lòng sông Cầu.

Xe ô tô bị nước lũ cuốn được tìm thấy dưới lòng sông Cầu. Ảnh: MXH

Được biết, theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ do bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỉ đồng.