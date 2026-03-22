Kinh tế

Xe số sàn ngày càng thất thế

Tin-ảnh: L.Giang

Xu hướng lựa chọn ô tô của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi rõ rệt, trong đó xe số tự động ngày càng chiếm ưu thế, còn xe số sàn dần mất chỗ đứng.

Trước đây, các hãng sản xuất ô tô thường duy trì cả 2 phiên bản số sàn và số tự động, trong đó xe số sàn có giá thấp hơn khoảng 50 triệu đồng nên được khách hàng chạy dịch vụ ưa chuộng. Ngoài ra, nhờ tiết kiệm nhiên liệu hơn bản số tự động nên xe số sàn luôn có phân khúc khách hàng của riêng mình.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn người tiêu dùng ưu tiên xe số tự động nhờ tính tiện dụng, dễ vận hành, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Mặt khác, chênh lệch giá giữa hai phiên bản không quá lớn trong khi xe số tự động được trang bị nhiều công nghệ hơn. Chỉ những người đã quen sử dụng số sàn cũng như ưa thích cảm giác vô số, đạp côn, đạp ga tăng tốc... là còn "chung thủy" với dòng xe này.

Xe số sàn ngày càng thất thế - Ảnh 1.

Mẫu xe Mitsubishi Attrage bản số sàn ít được khách chọn mua

Theo các showroom ô tô tại TP HCM, doanh số xe số sàn hiện rất thấp. Ông Trần Vinh Nam, chủ showroom ô tô tại phường An Khánh, TP HCM, dẫn chứng mẫu xe đa dụng 7 chỗ Mitsubishi Xpander có doanh số bản số tự động lên đến khoảng 2.000 xe/tháng, trong khi bản số sàn chỉ đạt vài trăm xe. Do sức tiêu thụ kém, Mitsubishi Việt Nam đã quyết định ngưng lắp ráp bản số sàn trong nước và chuyển sang nhập khẩu.

Nhiều hãng ô tô khác cũng đang cắt bỏ dần bản xe số sàn. Chẳng hạn, chiếc xe Wigo của Toyota trước đây có cả 2 bản số sàn và số tự động nhưng hiện chỉ còn duy nhất bản số tự động. Tương tự, mẫu Toyota Innova vốn trung thành với bản số sàn, nay cũng được thay thế bằng mẫu xe thiết kế mới với bản tự động. Nhiều mẫu xe chạy dịch vụ khác như Honda City, Mazda 2... cũng loại bỏ bản số sàn. Hiện chỉ còn chiếc Vios của Toyota - đối thủ của City và Mazda 2 - là còn duy trì cả bản số sàn và bản số tự động, song bản số sàn đạt doanh số rất thấp. 

Xe Trung Quốc vẫn khó tìm chỗ đứng

