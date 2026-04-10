Sức khỏe

Xe tải 10 tấn chèn qua, cô gái suýt mất chân vì chấn thương “ẩn”

N.Dung

(NLĐO) - Dù không bị đứt lìa chi thể sau tai nạn với xe tải 10 tấn, cô gái trẻ vẫn đối mặt nguy cơ cắt cụt chân do một dạng chấn thương “ẩn” đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 10-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ và liên chuyên khoa vừa tiếp nhận, điều trị thành công cho bệnh nhân nữ (25 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng chấn thương đặc biệt nặng vùng đùi trái.

Chấn thương vùng đùi của bệnh nhân sau khi bị xe tải chèn qua. Ảnh: Lê Thanh

Trước đó, bệnh nhân va chạm với xe tải 10 tấn khi đang di chuyển bằng xe máy. Bánh xe tải chèn ép và kéo lê vùng đùi trái của chị một đoạn dài.

May mắn, xe không cán ngang hoàn toàn nên cô gái trẻ thoát khỏi tình trạng đứt rời chân tại chỗ. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chấn thương nghiêm trọng nhất lại là một tổn thương "ẩn", không biểu hiện rõ trên bề mặt da. Lực xé và sức ép cực lớn từ bánh xe đã gây nên tổn thương y khoa đặc biệt nặng: Lóc da ngầm diện rộng.

Sau một tuần điều trị tại tuyến dưới, vùng đùi của bệnh nhân sưng nề, biến dạng, kích thước to gấp đôi bên chân lành, xuất hiện mảng hoại tử da lớn. Kết quả chụp MRI cho thấy một khoang trống khổng lồ hình thành giữa lớp da và cơ, chứa đầy dịch viêm và máu thoái hóa.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ vùng đùi trái căng phồng, bên trong là một khoang dịch rất lớn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: "Khi mở khoang lóc, chúng tôi hút ra gần 2 lít dịch. Khoang lóc rộng đến mức có thể đưa cả bàn tay người lớn vào bên trong mà vẫn chưa chạm tới đáy. Đây là hệ quả của việc lớp da bị tách rời khỏi tổ chức bên dưới, kết hợp với tình trạng cơ dập nát liên tục tiết dịch".

Theo bác sĩ Linh, tình trạng này rất nguy hiểm. Nếu không được xử lý sớm, khoang dịch sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử toàn bộ vùng đùi, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và buộc phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Chấn thương vùng đùi của bệnh nhân dần ổn định sau điều trị

Để cứu đôi chân cho cô gái, các bác sĩ triển khai điều trị hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, bệnh nhân được cắt lọc da hoại tử, làm sạch khoang lóc và đặt hệ thống hút áp lực âm.

Hệ thống này liên tục hút dịch từ vùng cơ dập nát, giúp khép kín khoang trống và kích thích mô hạt phát triển; những ngày đầu lượng dịch lên tới 200 ml mỗi ngày.

Sau hơn một tuần, khi vùng cơ ổn định và hết dịch, bác sĩ tiến hành ghép da từ vùng đùi lành để che phủ phần khuyết hổng. Hiện bệnh nhân đã bắt đầu tập phục hồi chức năng và có thể vận động gần như bình thường trong thời gian tới.

Bác sĩ Linh cho biết việc giữ lại được chi thể trong những trường hợp chấn thương nặng như vậy không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà còn giúp người bệnh tránh được những ám ảnh tâm lý và gánh nặng lâu dài.

Cứu nam tài xế công nghệ đa chấn thương nặng sau tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão

(NLĐO) - Khi đang chở khách trên đường Phạm Ngũ Lão (TPHCM) nam tài xế 30 tuổi gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương nặng.

