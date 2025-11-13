HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Xe tải đâm vào chợ ở Hàn Quốc, tiếng kêu cứu khắp nơi, nhiều người thương vong

Hải Hưng

(NLĐO) - Hai người thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một chiếc xe tải lao vào đám đông người đi bộ tại một khu chợ ngoài trời ở TP Bucheon - Hàn Quốc.

Nhà chức trách cho hay vụ việc xảy ra hôm 13-11 và cảnh sát đang thẩm vấn tài xế xe tải là một người đàn ông khoảng 60 tuổi.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không sử dụng rượu hay ma túy tại thời điểm gây tai nạn.

Hàn Quốc: Xe tải đâm vào chợ, nhiều người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Standard

AP dẫn lời một đại diện trạm cứu hỏa Bucheon cho biết, các nhân chứng kể lại rằng chiếc xe tải ban đầu lùi khoảng 28 m, sau đó bất ngờ tăng tốc về phía trước gần 150 m, tông trúng hàng loạt người đi bộ và các quầy hàng trong chợ.

Toàn bộ diễn biến đang được trích xuất lại từ camera an ninh để phục vụ điều tra.

Tài xế khai rằng xe của ông ta bị trục trặc kỹ thuật dẫn tới mất kiểm soát. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra tình trạng của xe để xác định nguyên nhân chính xác.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân đã được xác nhận tử vong tại bệnh viện, 11 trong số 18 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Giới chức chưa công bố liệu có ai trong số họ bị thương đe dọa tính mạng hay không. 

Chính quyền TP Bucheon cho biết các nạn nhân đã được chuyển tới nhiều bệnh viện lân cận để điều trị, đồng thời huy động lực lượng y tế hỗ trợ khẩn cấp.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng địa phương, bởi khu chợ nơi xảy ra tai nạn là địa điểm mua sắm quen thuộc của người dân, đặc biệt vào buổi sáng.

Nhiều nhân chứng cho biết khung cảnh hỗn loạn kéo dài trong nhiều phút, với tiếng kêu cứu vang lên khắp khu chợ.

Hiện cảnh sát Bucheon phối hợp cùng Cơ quan giao thông quốc gia Hàn Quốc tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra camera và phỏng vấn các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

