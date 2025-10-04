Xe tải tông gãy hộ lan, cắm đầu xuống sông

Đến 8 giờ 30 phút sáng 4-10, đội xe cứu hộ vẫn đang triển khai trục vớt xe tải gặp nạn, lao xuống cầu Đôi trên Quốc lộ 28 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe tải này lưu thông trên Quốc lộ 28, đoạn km3+750 qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc xe tải được đưa ra khỏi thành cầu. Ảnh: DT



Chiếc xe nằm chênh vênh trên cầu Đôi. Ảnh: DT



Khi đến giữa cầu Đôi, xe tải bất ngờ tông gãy hàng loạt dải phân cách bằng sắt giữa cầu, rồi tiếp tục lao qua phần đường ngược lại, tông hộ lan ở thành cầu và lao xuống sông.

Clip cứu hộ xe tải rơi trên cầu Đôi, Quốc lộ 28B. Video: Song Linh



Tại hiện trường, phần đuôi xe tải kẹt lại trên thành bê tông của cầu, phần đầu xe cắm xuống sông. Vụ việc không gây thương vong.

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Do xe tải cỡ lớn nên lực lượng chức năng phải dùng 2 xe cẩu để đưa xe này lên.