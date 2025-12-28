HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xe tải tông xe máy rồi lao vào nhà dân: 1 người chết, nhiều người bị thương

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 28-12 khiến một cháu bé tử vong và 4 người bị thương

Ngày 28-12, UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Xe tải lao vào nhà dân ở Quảng Trị: Một cháu bé tử vong , 4 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Xe tải lao vào nhà dân ở Quảng Trị: Một cháu bé tử vong , 4 người bị thương - Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe tải chở tràm mang BKS 74C-109.xx lưu thông trên tuyến ĐT-575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 1.

Khi đến ngã tư đoạn giao giữa tuyến ĐT-575 và ĐT-576 thuộc địa bàn xã Gio An cũ (nay là xã Cồn Tiên), xe tải này xảy ra va chạm với 1 xe máy. Sau cú va chạm, xe tải cuốn theo xe máy dưới gầm, tiếp tục lao vào một căn nhà bên đường.

Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé (khoảng 4 tuổi, ngụ thôn Kinh Môn, xã Bến Hải) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Danh tính của các nạn nhân hiện đang được xác minh, làm rõ.

Được biết, khu vực ngã tư giao giữa tuyến ĐT-575 ĐT-576 có mật độ phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Quảng Trị Xe ô tô tai nạn tai nạn giao thông đường Hồ Chí Minh Quốc lộ 1 xe máy nạn nhân vụ tai nạn
