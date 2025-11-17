Xe taxi phải trang bị ghế ngồi trẻ em, đại biểu Quốc hội đề xuất gì?

Chiều 17-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành, từ ngày 1-1-2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m ngồi trên xe ô tô chở người đến 9 chỗ phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn) hoặc thắt dây đai an toàn phù hợp.

Quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho biết chỉ còn hơn 1 tháng nữa là quy định trên có hiệu lực. Theo đại biểu, hầu hết các nước phát triển có quy định này và được xác định là mang lại lợi ích xã hội. Tuy nhiên theo nhìn nhận của ông Đồng, ở các nước, tỉ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy, trong khi đó ở Việt Nam có tỉ lệ sử dụng xe máy cao.

Nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc, theo ông Hà Sỹ Đồng, có thể khiến nhiều nhà buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì đi ô tô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn.

Do đó, đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ với xe taxi, xe công nghệ. "Theo Quy chuẩn 123 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, ghế trẻ em có từ 4 đến 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì mỗi chiếc taxi phải có ít nhất 4 ghế khác kích cỡ, điều là hoàn toàn bất khả thi"- ông Hà Sỹ Đồng nói.

Ông cũng lo ngại một số gia đình nghèo, không có ô tô cá nhân muốn gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám chữa bệnh khi đau ốm hoặc đi đường trời mưa rét, với số lượng taxi có trang bị ghế ít, việc gọi xe sẽ khó hơn, giá cước cũng có thể cao hơn. Theo vị đại biểu đoàn Quảng Trị, chi phí này sẽ đổ lên đầu các gia đình nghèo hoặc các ông bố bà mẹ trẻ em.