Đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT và gợi ý giải đề

Đề thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.223.776 em; trên cả nước có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Vào lúc 7 giờ 30, thí sinh cả nước đã bước vào môn thi ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hình ảnh thí sinh vào phòng thi, chuẩn bị nhận đề thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM:

Môn ngữ văn thi trong thời gian 120 phút.

Thí sinh hoàn thành môn thi ngữ văn tại TPHCM

Thí sinh hoàn thành môn văn tại TPHCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Tại Cần Thơ, vừa ra khỏi phòng thi, thí sinh Nguyễn Khánh Vy (Trường THPT FPT Cần Thơ), thi tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Cần Thơ, cho biết đề thi ngữ văn khá hay. "Em đã vận dụng hết kiến thức đã học và ôn tập để làm. Đề thi không khó cũng không dễ, em hy vọng sẽ trên 7 điểm"- Vy nhấn mạnh.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Cần Thơ sau khi hoàn thành môn ngữ văn

Tại Đà Nẵng, hơn 35.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn văn. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi có độ khó vừa phải, trong khi giáo viên nhận định đề có tính phân hóa rõ ở phần nghị luận văn học.

Rời điểm thi sau 120 phút làm bài, thí sinh Trần Đức Gia Hào, học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền, cho biết đề thi năm nay không quá dài và dễ hơn so với các đề thi thử tại trường. Theo Gia Hào, phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu ngắn, câu hỏi tương đối dễ nên đây là phần em làm chắc chắn nhất.

Tuy nhiên, nam sinh gặp nhiều lúng túng ở câu nghị luận xã hội về chủ đề thiên nhiên. Dù nhận thấy có thể khai thác nhiều thông tin từ ngữ liệu đọc hiểu để triển khai bài viết, em vẫn chưa thực sự tự tin với phần này. "Đây là câu em cảm thấy khó nhất trong bài thi" - Gia Hào chia sẻ.

Với phần làm văn, Gia Hào đánh giá bản thân hoàn thành ở mức ổn và dự đoán đạt khoảng 5 điểm, cao hơn kết quả các lần thi thử trước đó. Nam sinh cho biết đăng ký xét tuyển đại học theo tổ hợp A01 (toán, vật lý, tiếng Anh) nên môn văn chủ yếu phục vụ xét tốt nghiệp, do đó em không dành quá nhiều thời gian ôn tập.

Thí sinh Lê Trân (học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền) nhận xét bài làm của mình ở mức "tạm ổn". Theo nữ sinh, ngữ liệu của đề thi phù hợp, không gây cảm giác khô khan như một số văn bản văn học thường gặp.

Tuy nhiên, từ phần nghị luận xã hội, Lê Trân bắt đầu gặp khó khăn. Dù chủ đề được đánh giá gần gũi với học sinh, em cho rằng vốn từ và khả năng diễn đạt của bản thân còn hạn chế nên chưa thể triển khai bài viết như mong muốn.

Đối với phần nghị luận văn học, Lê Trân thừa nhận khá bất ngờ vì nội dung không nằm trong phần ôn tập trọng tâm của em. Nữ sinh dự đoán bài thi đạt khoảng 6 điểm.

Theo nhận định của thầy Nguyễn Đình Hòa, Tổ trưởng Tổ ngữ văn Trường THPT Trần Phú, cấu trúc đề thi năm nay có một số điểm mới so với các năm trước. Phần đọc hiểu sử dụng văn bản lý luận với hệ thống câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, giúp học sinh dễ tiếp cận và hoàn thành.

Điểm đáng chú ý của đề thi nằm ở câu nghị luận xã hội với yêu cầu bàn luận về khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Theo thầy Hòa, đây là dạng câu hỏi mang tính gợi mở, có khả năng khơi dậy lý tưởng sống, khát vọng cống hiến của học sinh trước ngưỡng cửa đại học và cuộc sống trưởng thành.

Ở phần nghị luận văn học, đề yêu cầu phân tích bài thơ "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Thầy Hòa đánh giá đây là phần có tính phân hóa cao bởi tác phẩm chứa đựng nhiều suy ngẫm về lẽ sống, sự cống hiến và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Do học sinh quen với các dạng đề nghị luận xã hội nên việc khai thác chiều sâu tư tưởng của tác phẩm để đạt điểm cao sẽ không dễ dàng.

"Tôi dự đoán điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay có thể vào khoảng 7 điểm" - thầy Hòa nhận định.

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, toàn thành phố có 35.198 thí sinh đăng ký dự thi môn văn, trong đó 35.024 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,51%; có 174 thí sinh vắng mặt, bao gồm cả trường hợp được miễn thi.

Công tác coi thi trong buổi sáng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Ngoài ra, một thí sinh bị tai nạn được bố trí phòng thi riêng và hỗ trợ giám thị theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành bài thi thuận lợi.

Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện tiếp tục hỗ trợ tại các điểm thi, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong ngày thi đầu tiên.

Thí sinh ở Đà Nẵng vừa hoàn thành môn thi đầu tiên

Tại Hà Nội, ghi nhận tại nhiều hội đồng thi cho thấy phần lớn thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý khá thoải mái. Nhiều em đánh giá đề thi vừa sức, bám sát định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và có tính mở, tạo điều kiện để thí sinh vận dụng kiến thức cũng như bày tỏ quan điểm cá nhân.

Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình, nhiều thí sinh có tâm trạng phấn khích, vui vẻ khi kết thúc môn thi đầu tiên. Thí sinh Thanh Hằng cho hay dự kiến điểm thi ngữ văn có thể đạt từ 7,5-8 điểm. "Đề thi năm nay không dễ, với đề này, những bạn học thuộc lòng, học tủ có lẽ sẽ không được điểm quá cao" – Hằng nói.

Trong khi đó, cô Nguyễn Quỳnh Anh, giáo viên Tuyensinh24/7, cho rằng đề thi ngữ năm năm nay đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức về đặc trưng các thể loại, đánh giá được năng lực đọc hiểu, cảm thụ, phân tích của từng học sinh. Đề thi mang tính phân hoá cao, đánh giá được đúng năng lực của học sinh. Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7,5 - 8 điểm.

Nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay có sự gắn kết chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống, khuyến khích học sinh thể hiện tư duy độc lập, khả năng phản biện và trách nhiệm công dân trước những vấn đề của thời đại số.

Tại các điểm thi của Hà Nội, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, an toàn. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và các đơn vị hỗ trợ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong ngày thi đầu tiên.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, thí sinh sẽ bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh hoàn thành môn ngữ văn ở Hà Nội. Ảnh: HẢI ANH





XEM GIẢI ĐỀ CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY









Mời bạn đọc đón theo dõi.