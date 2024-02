Xem liveshow của Taylor Swift ở Úc: Kết nối những tâm hồn đồng điệu

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên

Từ năm 11 tuổi, khi tiếng Anh còn chưa sõi, tôi đã nghe nhạc của Taylor. Những bài hát đầu tiên có thể kể đến như "Tim Mcgraw", "You Belong With Me", "Mean", "Begin Again"…, đã dẫn dắt tôi và nhiều bạn trẻ, vào thế giới âm nhạc của Taylor.

Tôi may mắn vì quá trình trưởng thành của mình song song với quá trình trưởng thành trong suy nghĩ và phong cách âm nhạc của Taylor.

Còn nhớ năm 11 tuổi, nhép theo lời bài hát "22", tôi đã nghĩ không biết đến năm 22 tuổi mình sẽ như thế nào, có giống những gì lời bài hát viết: "happy, free, confused and lonely at the same time" (vui vẻ, tự do, nhưng lại rối bời và cô đơn) hay không?

Khi ấy tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được tham dự trực tiếp buổi biểu diễn của Taylor, hòa vào âm nhạc hết mình, bằng chính số tiền mình kiếm được.

Điều đó khiến tôi nhận ra cuộc sống này rất đáng quý, bởi chúng ta sẽ không bao giờ biết được trong tương lai mình có thể thực hiện được những ước mơ mà đôi khi mình chưa từng dám mơ.

"And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite".

(Khi tôi cảm thấy mình như một chiếc áo len cũ kỹ bị bỏ quên dưới gầm giường, bạn mang tôi lên và nói bạn thích tôi đến nhường nào.)

Đó cũng là lời bản thân tôi năm 23 tuổi muốn gửi đến tôi lúc 11 tuổi, rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp lên.