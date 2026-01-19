Xem M.U thi đấu "sướng mắt" dưới bàn tay M. Carrick

Vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận gì về sự hồi sinh của "Quỷ đỏ" nhưng rõ ràng khi xem Man United thi đấu ở trận derby Manchester, người hâm mộ cảm thấy hào hứng thực sự, điều chưa từng thấy ở kỷ nguyên "hậu Alex Ferguson".

Cũng dàn cầu thủ chủ chốt ấy chơi vật vờ ra sao dưới quyền Ruben Amorim cách đây chưa lâu thì giờ đây, tất cả dường như thay đổi hoàn toàn. Michael Carrick đã tái hiện một phần hình ảnh Man United hào hùng thuở nào, thời ông từng khoác áo. Man United chơi bóng trực diện, đề cao kỷ luật chiến thuật và tính quyết liệt trong từng pha tranh chấp, thay cho sự rời rạc và thiếu bản sắc trước đó.

Đấu pháp ưu tiên sự cân bằng

Man United quay lại với sơ đồ 4-2-3-1, giúp đội hình cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Hàng hậu vệ duy trì cự ly hợp lý, áp sát và tranh chấp quyết liệt, phong tỏa triệt để các mũi nhọn Erling Haaland, Jeremy Doku và Antoine Semenyo. Tuyến giữa vận hành gọn gàng còn trên hàng công Man United ưu tiên các pha chuyển trạng thái nhanh, sử dụng những đường chuyền dài chính xác để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

HLV Carrick đã có khởi đầu tốt tại Premier League cùng Man United. Ảnh: AP

Cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với lực lượng hiện tại và phản ánh rõ tư duy của Michael Carrick - một HLV đề cao tính tổ chức và kỷ luật. Ông trả Bruno Fernandes về đúng vị trí hộ công. Thay vì phải lùi sâu hoặc dạt biên, tiền vệ người Bồ Đào Nha được chơi gần vòng cấm đối phương hơn, trở thành điểm trung chuyển đầy sáng tạo trong các pha lên bóng.

Không chỉ phát huy tối đa khả năng quan sát, chuyền quyết định và xâm nhập tuyến hai, Bruno còn kết nối tuyến giữa và hàng công cũng như khởi xướng các pha phản công nhanh.

Anh tạo cơ hội cho Harry Maguire đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, tự mình ghi bàn (dù mắc lỗi việt vị) và tung đường chuyền quyết định giúp Bryan Mbeumo mở tỉ số.

Dấu ấn Carrick

Không chỉ sử dụng tốt Bruno Fernandes, HLV Carrick còn tin dùng Kobbie Mainoo, người mang đến sự cân bằng cho tuyến giữa với khả năng giữ nhịp và kiểm soát bóng. Những chân sút giàu năng lượng và tốc độ như Mbeumo và Amad Diallo được ưu tiên nhằm phục vụ cho lối chơi pressing và phản công.

Các điều chỉnh trong trận đấu cũng cho thấy Carrick đọc tình huống tốt. Matheus Cunha vào sân để tạo đột biến bằng tốc độ, góp công vào bàn thắng thứ nhì trong khi Mason Mount được sử dụng để giữ nhịp ở giai đoạn cuối và tiền vệ người Anh suýt nhấn chìm Man City lần thứ 3 trong trận.

Quan trọng hơn cả chiến thuật hay nhân sự, Man United dưới thời Carrick thể hiện một tinh thần thi đấu hoàn toàn khác. Các cầu thủ chơi bóng với quyết tâm cao, tranh chấp mạnh mẽ, sẵn sàng lăn xả và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống. Lisandro Martinez khẳng định rằng đây là trận cầu tuyệt vời nhất tại Old Trafford mà anh được trải nghiệm kể từ khi gia nhập CLB năm 2022.

Hình ảnh toàn đội pressing đồng bộ, hàng thủ không ngại va chạm và tuyến trên tích cực di chuyển cho thấy Carrick đã truyền tải thành công thông điệp về niềm tự hào và trách nhiệm với màu áo. Old Trafford, vì thế, cũng trở nên sôi động, với sự kết nối rõ ràng giữa đội bóng và người hâm mộ.

Dấu hiệu cho hành trình hồi sinh Sẽ là vội vàng nếu nói về thành công lâu dài, nhưng những gì Man United thể hiện cho thấy họ đã bước đầu tìm lại bản sắc. Ông Carrick không mang đến điều gì cầu kỳ, chỉ đơn giản đưa Man United quay lại với phiên bản chính mình. Đó có thể là khởi đầu cho một hành trình hồi sinh thực sự.



