HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xem M.U thi đấu "sướng mắt" dưới bàn tay M. Carrick

Đông Linh

Ngay trận đầu tiên cầm quân, HLV Michael Carrick đã mang đến cho Manchester United một diện mạo tích cực khi đánh bại Man City 2-0 tại Old Trafford.

Vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận gì về sự hồi sinh của "Quỷ đỏ" nhưng rõ ràng khi xem Man United thi đấu ở trận derby Manchester, người hâm mộ cảm thấy hào hứng thực sự, điều chưa từng thấy ở kỷ nguyên "hậu Alex Ferguson".

Cũng dàn cầu thủ chủ chốt ấy chơi vật vờ ra sao dưới quyền Ruben Amorim cách đây chưa lâu thì giờ đây, tất cả dường như thay đổi hoàn toàn. Michael Carrick đã tái hiện một phần hình ảnh Man United hào hùng thuở nào, thời ông từng khoác áo. Man United chơi bóng trực diện, đề cao kỷ luật chiến thuật và tính quyết liệt trong từng pha tranh chấp, thay cho sự rời rạc và thiếu bản sắc trước đó.

Đấu pháp ưu tiên sự cân bằng

Man United quay lại với sơ đồ 4-2-3-1, giúp đội hình cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Hàng hậu vệ duy trì cự ly hợp lý, áp sát và tranh chấp quyết liệt, phong tỏa triệt để các mũi nhọn Erling Haaland, Jeremy Doku và Antoine Semenyo. Tuyến giữa vận hành gọn gàng còn trên hàng công Man United ưu tiên các pha chuyển trạng thái nhanh, sử dụng những đường chuyền dài chính xác để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Xem M.U thi đấu "sướng mắt" dưới bàn tay M. Carrick - Ảnh 1.

HLV Carrick đã có khởi đầu tốt tại Premier League cùng Man United. Ảnh: AP

Cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với lực lượng hiện tại và phản ánh rõ tư duy của Michael Carrick - một HLV đề cao tính tổ chức và kỷ luật. Ông trả Bruno Fernandes về đúng vị trí hộ công. Thay vì phải lùi sâu hoặc dạt biên, tiền vệ người Bồ Đào Nha được chơi gần vòng cấm đối phương hơn, trở thành điểm trung chuyển đầy sáng tạo trong các pha lên bóng.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ phát huy tối đa khả năng quan sát, chuyền quyết định và xâm nhập tuyến hai, Bruno còn kết nối tuyến giữa và hàng công cũng như khởi xướng các pha phản công nhanh. 

Anh tạo cơ hội cho Harry Maguire đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, tự mình ghi bàn (dù mắc lỗi việt vị) và tung đường chuyền quyết định giúp Bryan Mbeumo mở tỉ số.

Dấu ấn Carrick

Không chỉ sử dụng tốt Bruno Fernandes, HLV Carrick còn tin dùng Kobbie Mainoo, người mang đến sự cân bằng cho tuyến giữa với khả năng giữ nhịp và kiểm soát bóng. Những chân sút giàu năng lượng và tốc độ như Mbeumo và Amad Diallo được ưu tiên nhằm phục vụ cho lối chơi pressing và phản công.

Các điều chỉnh trong trận đấu cũng cho thấy Carrick đọc tình huống tốt. Matheus Cunha vào sân để tạo đột biến bằng tốc độ, góp công vào bàn thắng thứ nhì trong khi Mason Mount được sử dụng để giữ nhịp ở giai đoạn cuối và tiền vệ người Anh suýt nhấn chìm Man City lần thứ 3 trong trận.

Quan trọng hơn cả chiến thuật hay nhân sự, Man United dưới thời Carrick thể hiện một tinh thần thi đấu hoàn toàn khác. Các cầu thủ chơi bóng với quyết tâm cao, tranh chấp mạnh mẽ, sẵn sàng lăn xả và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống. Lisandro Martinez khẳng định rằng đây là trận cầu tuyệt vời nhất tại Old Trafford mà anh được trải nghiệm kể từ khi gia nhập CLB năm 2022.

Hình ảnh toàn đội pressing đồng bộ, hàng thủ không ngại va chạm và tuyến trên tích cực di chuyển cho thấy Carrick đã truyền tải thành công thông điệp về niềm tự hào và trách nhiệm với màu áo. Old Trafford, vì thế, cũng trở nên sôi động, với sự kết nối rõ ràng giữa đội bóng và người hâm mộ. 

Dấu hiệu cho hành trình hồi sinh

Sẽ là vội vàng nếu nói về thành công lâu dài, nhưng những gì Man United thể hiện cho thấy họ đã bước đầu tìm lại bản sắc. Ông Carrick không mang đến điều gì cầu kỳ, chỉ đơn giản đưa Man United quay lại với phiên bản chính mình. Đó có thể là khởi đầu cho một hành trình hồi sinh thực sự.


Tin liên quan

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

(NLĐO) - Cuộc khủng hoảng của Man United lúc này không nằm ở việc ai cầm quân mà là một chuỗi vấn đề mang tính hệ thống, kéo dài và ngày càng rõ rệt.

Man United bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng đến hết mùa giải

(NLĐO) - Man United đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng cho phần còn lại của mùa giải với mục tiêu cải thiện thành tích cho "Quỷ đỏ".

Quật ngã Man City, Man United "tặng quà" cho thầy mới Michael Carrick

(NLĐO) – Thi đấu lấn lướt trước đối thủ hùng mạnh Man City, chủ nhà Man United xứng đáng giành chiến thắng ở trận cầu tâm điểm vòng 22 Ngoại hạng Anh

Man United HLV Michael Carrick Old Trafford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo