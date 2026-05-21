Thể thao

Xem trọn vẹn World Cup 2026 trên TV360

Quốc An

(NLĐO) - Đồng hành cùng World Cup 2026, TV360 sẽ mang đến cho người hâm mộ trọn vẹn mọi trận đấu của ngày hội lớn nhất hành tinh.

Nền tảng truyền hình số TV360 của Viettel Telecom chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tiếp sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá thế giới - FIFA World Cup 2026.

Sự kiện này đánh dấu bước đi chiến lược của TV360 trong việc mang giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đến với đông đảo khán giả cả nước qua không gian số.

Theo thỏa thuận, TV360 sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026, bắt đầu từ ngày 12.06. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn các cuộc so tài đỉnh cao với trải nghiệm xem ổn định, mượt mà trên đa nền tảng, bao gồm điện thoại thông minh, Smart TV, máy tính bảng.

Xem trọn vẹn World Cup 2026 trên TV360 - Ảnh 1.

Đại diện TV360, Giám đốc Hồ Thị Thu Hà, khẳng định: “FIFA World Cup 2026 là trọng tâm chiến lược phát triển dài hạn của TV360 với các nội dung thể thao đỉnh cao. Qua việc hợp tác tiếp sóng giải đấu này, chúng tôi mong muốn thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà, kết nối người xem vào một không gian văn hóa thể thao sôi động và giàu cảm xúc”.

Việc đạt thỏa thuận tiếp sóng FIFA World Cup 2026 tiếp tục củng cố vị thế của TV360 trong lĩnh vực truyền hình số tại Việt Nam. Định hướng này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao chất lượng cao của đơn vị. 

Trước đó, TV360 đã sở hữu bản quyền nhiều giải đấu lớn như Giải vô địch cúp C1 châu Âu (Champions League), giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga), các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), giải đua xe công thức 1 (F1), giải quần vợt Úc mở rộng cùng hàng loạt chương trình thể thao số trong nước và quốc tế.

Hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, TV360 cũng chuẩn bị triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, các gói trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho khán giả.

Với thông điệp “Lan tỏa từng khoảnh khắc - Kết nối triệu trái tim Việt Nam”, TV360 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối đồng hành cùng người hâm mộ cả nước trong mọi khoảnh khắc cuồng nhiệt của bóng đá thế giới.

THÔNG TIN VỀ TV360:

TV360 là một trong những nền tảng truyền hình số và giải trí trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp hệ thống kênh truyền hình đa dạng, kho phim phong phú cùng các giải đấu thể thao trực tiếp chất lượng cao. Đặc biệt, TV360 miễn phí hoàn toàn data 4G/5G.


Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026

Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026

(NLĐO) - Đạt được thoả thuận với VTV về phát sóng FIFA World Cup 2026 khẳng định quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc đầu tư cho lĩnh vực truyền hình số.

U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 tại U17 World Cup 2026

(NLĐO) - Sau khi khiến người hâm mộ Việt Nam xôn xao vì cập nhật sai các đội tuyển tham dự U17 World Cup 2026, FIFA đã nhanh chóng điều chỉnh.

U17 Thái Lan sa thải HLV sau khi lỡ hẹn World Cup

(NLĐO) - HLV trưởng U17 Thái Lan Marco Gockel bị sa thải ít ngày sau khi đại diện xứ Chùa Vàng không thể giành vé dự U17 World Cup 2026.

