HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xem xét đề xuất "xóa" tên bão Bualoi do đã gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Cục Khí tượng thủy văn xem xét phối hợp với các bên để tới đây đề xuất bỏ tên Bualoi ra khỏi danh sách 140 tên đặt cho bão ở Thái Bình Dương.

Theo nguồn tin từ Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này đang phối hợp với các bên để xem xét đề xuất trên.

Xem xét đề xuất xóa tên bão Bualoi khỏi danh sách bão Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Bão Bualoi gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Ảnh: Thanh Tuấn

"Muốn đề xuất bỏ tên bão cần nêu lý do cụ thể, với trường hợp như Bualoi, lý do là gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam. Hiện nay, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai vẫn đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại của cơn bão Bualoi. Vì vậy, cần chờ có con số thống kê đầy đủ nhất. Sau đó, phía Việt Nam sẽ gửi công thư qua email đến Ủy ban Bão Quốc tế đề xuất và chờ xem xét" - nguồn tin trên cho biết.

Bualoi là một món chè trôi nước ở Thái Lan. Tên cơn bão Bualoi do Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách quốc tế đặt tên bão của Ủy ban Bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Theo quy định được Ủy ban Bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi có cơn bão mới hình thành. Ủy ban dùng lần lượt hết tên trong ngân hàng thì quay lại dùng tên cũ.

Các cơ quan thành viên được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 2, Hội đồng Ủy ban bão đã quyết định loại bỏ tên bão Trami (Trà Mi) do Việt Nam đặt vì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Philippines, đồng thời loại bỏ tên bão Yagi do Nhật Bản đặt sau khi gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam trong năm 2024.

Hiện, Ủy ban bão quốc tế đã sử dụng một số tên bão do Việt Nam đề xuất như Sontinh (Sơn Tinh), Comay (Cỏ May), Bavi (Ba Vì), Lucbinh (Lục Bình), Sonca (Sơn Ca), Halong (Hạ Long), Banglang (Bằng Lăng), Songda (Sông Đà), Saobien (Sao Biển)...

Bão Bualoi làm 67 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 16.510 tỉ đồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 17 giờ chiều 3-10, bão số 10 Bualoi cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 67 người chết và mất tích, trong đó 53 người chết, 14 người mất tích; 165 người bị thương.

Về nhà ở, 363 căn sập đổ, hơn 174.000 căn tốc mái, hư hỏng và 64.399 căn ngập. Nông nghiệp thiệt hại trên 91.600 ha lúa, hoa màu; hơn 50.000 ha rừng; 17.500 ha thủy sản. Chăn nuôi có hơn 2.600 gia súc, 566.000 gia cầm chết, cuốn trôi.

Hệ thống hạ tầng chịu ảnh hưởng nặng nề: 50 sự cố đê điều, hơn 154 km kênh mương và 204 công trình thủy lợi hư hỏng; 1.515 điểm trường bị thiệt hại; hơn 9.400 điểm ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông; hơn 33 km bờ sông, bờ biển sạt lở. Điện lực có 9.558 cột điện gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện, hiện còn hơn 302.000 hộ chưa khôi phục. Viễn thông có hơn 1.100 trạm BTS mất liên lạc.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh ước tính hơn 16.510 tỉ đồng, trong đó Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỉ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỉ đồng, Lào Cai 2.750 tỉ đồng và Nghệ An 2.136 tỉ đồng. Các địa phương đang tiếp tục thống kê và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Xem xét đề xuất xóa tên bão Bualoi khỏi danh sách bão Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Tin liên quan

Bộ Công an tặng 24 căn nhà cho người dân mất nhà vì bão Bualoi

Bộ Công an tặng 24 căn nhà cho người dân mất nhà vì bão Bualoi

(NLĐO) - Ngày 2-10, tại Ninh Bình diễn ra Lễ khởi công xây nhà tặng các hộ dân mất nhà do cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

(NLĐO) - Sáng nay 1-10, Tập đoàn Vingroup thông báo hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi.

Bản tin sáng 29-9: Bão Bualoi di chuyển lệch hướng, mưa to diện rộng nhiều tỉnh thành

(NLĐO) - Phó Thủ tướng lưu ý 3 vấn đề trọng tâm phòng, chống bão số 10 Bualoi.

bão Bualoi bỏ tên bão bualoi bualoi gây thiệt hại bão bualoi gây ngập lụt đề xuất bỏ tên bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo