Theo nguồn tin từ Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này đang phối hợp với các bên để xem xét đề xuất trên.



Bão Bualoi gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Ảnh: Thanh Tuấn

"Muốn đề xuất bỏ tên bão cần nêu lý do cụ thể, với trường hợp như Bualoi, lý do là gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam. Hiện nay, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai vẫn đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại của cơn bão Bualoi. Vì vậy, cần chờ có con số thống kê đầy đủ nhất. Sau đó, phía Việt Nam sẽ gửi công thư qua email đến Ủy ban Bão Quốc tế đề xuất và chờ xem xét" - nguồn tin trên cho biết.

Bualoi là một món chè trôi nước ở Thái Lan. Tên cơn bão Bualoi do Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách quốc tế đặt tên bão của Ủy ban Bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Theo quy định được Ủy ban Bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi có cơn bão mới hình thành. Ủy ban dùng lần lượt hết tên trong ngân hàng thì quay lại dùng tên cũ.

Các cơ quan thành viên được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 2, Hội đồng Ủy ban bão đã quyết định loại bỏ tên bão Trami (Trà Mi) do Việt Nam đặt vì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Philippines, đồng thời loại bỏ tên bão Yagi do Nhật Bản đặt sau khi gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam trong năm 2024.

Hiện, Ủy ban bão quốc tế đã sử dụng một số tên bão do Việt Nam đề xuất như Sontinh (Sơn Tinh), Comay (Cỏ May), Bavi (Ba Vì), Lucbinh (Lục Bình), Sonca (Sơn Ca), Halong (Hạ Long), Banglang (Bằng Lăng), Songda (Sông Đà), Saobien (Sao Biển)...

Bão Bualoi làm 67 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 16.510 tỉ đồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 17 giờ chiều 3-10, bão số 10 Bualoi cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 67 người chết và mất tích, trong đó 53 người chết, 14 người mất tích; 165 người bị thương.

Về nhà ở, 363 căn sập đổ, hơn 174.000 căn tốc mái, hư hỏng và 64.399 căn ngập. Nông nghiệp thiệt hại trên 91.600 ha lúa, hoa màu; hơn 50.000 ha rừng; 17.500 ha thủy sản. Chăn nuôi có hơn 2.600 gia súc, 566.000 gia cầm chết, cuốn trôi.

Hệ thống hạ tầng chịu ảnh hưởng nặng nề: 50 sự cố đê điều, hơn 154 km kênh mương và 204 công trình thủy lợi hư hỏng; 1.515 điểm trường bị thiệt hại; hơn 9.400 điểm ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông; hơn 33 km bờ sông, bờ biển sạt lở. Điện lực có 9.558 cột điện gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện, hiện còn hơn 302.000 hộ chưa khôi phục. Viễn thông có hơn 1.100 trạm BTS mất liên lạc.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh ước tính hơn 16.510 tỉ đồng, trong đó Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỉ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỉ đồng, Lào Cai 2.750 tỉ đồng và Nghệ An 2.136 tỉ đồng. Các địa phương đang tiếp tục thống kê và khẩn trương khắc phục hậu quả.