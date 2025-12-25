Xem xét lại các bản án có liên quan bị cáo Phạm Việt Cường

Ngày 24-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành liên quan.

Gây nguy hiểm cho xã hội

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), bị tuyên 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị tuyên án 3 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị tuyên 2 năm tù.

TAND TP Hà Nội cũng tuyên phạt bị cáo Lê Phước Thạnh - cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng - 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 5 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ" (tổng hình phạt 8 năm 6 tháng).

Đối với nhóm bị cáo tội "Đưa hối lộ", HĐXX phạt Nguyễn Thị Nga - cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại (thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũ) - 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thanh - cựu kiểm sát viên, Phó trưởng Phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk - 5 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn - cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cựu thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao - 5 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; gây giảm sút, mất niềm tin vào công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. Hành vi đó còn làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp; làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo ở từng tội danh, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị những cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Các bị cáo đều đề nghị được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa Ảnh: C.T.V

Nhiều kiến nghị

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị Cơ quan điều tra và VKSND Tối cao nhanh chóng điều tra, xác minh đối với các hành vi và người có hành vi phạm tội khác đã được tách ra các đối tượng liên quan chưa được xem xét trong vụ án này. Qua đó, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không để lọt người và hành vi phạm tội.

Cùng với đó, HĐXX cũng kiến nghị VKSND Tối cao và TAND Tối cao xem xét lại các bản án, quyết định có liên quan đến 20 vụ việc vi phạm của các bị cáo trong vụ án này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự, cũng như bảo đảm các vụ án hình sự phải được xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Bị cáo Lê Phước Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bị cáo Nga cũng đã môi giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.



