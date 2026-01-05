Trong đó, một số nội dung thay đổi đáng chú ý là quy định về chức danh, cơ chế xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo...

Dự thảo Nghị định nêu hai căn cứ xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo. Một là, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải căn cứ vào vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo. Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải phù hợp với cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp xét thăng tiến đặc cách.

Hai là, nhà giáo được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu và nhà giáo đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo được tổ chức theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Cũng theo dự thảo nghị định, hệ thống chức danh nhà giáo sẽ được thiết kế lại theo hướng đơn giản và thống nhất hơn, gắn chặt với trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp. Thay vì chia theo các hạng I, II, III như hiện nay, chức danh nhà giáo bậc mầm non và phổ thông dự kiến được xác định theo các cấp độ giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp.

Theo quy định hiện hành, tỉ lệ thăng hạng giáo viên dựa trên cơ cấu số lượng chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, với trần tối đa 10% hạng I và 50% hạng II. Việc này dẫn đến tình trạng nhiều giáo viên đủ tiêu chuẩn nhưng không thể thăng hạng do hết chỉ tiêu. Với quy định mới, việc xét thăng tiến chức danh nghề nghiệp sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, nhu cầu thực tế và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng tiến phải xây dựng đề án nêu rõ cơ cấu chức danh hiện có, số lượng vị trí cần thăng tiến, danh sách nhà giáo đủ điều kiện, hình thức và chỉ tiêu xét thăng tiến. Thẩm quyền tổ chức xét thăng tiến được phân cấp phù hợp mô hình quản lý; người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức và quyết định.

Các chuyên gia giáo dục nhận định những điều chỉnh này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ "nút thắt" nhiều năm qua trong quản lý nhân sự giáo dục, tạo động lực phấn đấu cho giáo viên khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.