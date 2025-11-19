Xin về sớm không được, rủ bạn bên ngoài đánh quản lý xưởng ở Đồng Nai

Ngày 19-11, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ nam quản lý xưởng Công ty TNHH Dechang Việt Nam bị đánh gây thương tích.

Các đối tượng bị mời lên công an làm việc

Trước đó, Đ.T.D (SN 2008), là công nhân tại công ty trên đến gặp chị Th. (tổ trưởng) để xin nghỉ việc về sớm vào sáng 11-11.

Tuy nhiên, do yêu cầu sản xuất và thiếu hụt nhân sự tại xưởng, chị Th. đã không đồng ý. Sau đó, Đ.T.D đã liên lạc với bạn bè ngoài xã hội là N.V.T. (SN 1997) và T.V.D. (SN 1998), đến công ty để can thiệp vào sự việc.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, N.V.T và T.V.D đã tự ý điều khiển xe máy vào khu vực nhà xưởng C11 và gọi chị Th. ra ngoài để nói chuyện.

Tại đây, N.V.T tìm gặp chị Th. để cự cãi. Thấy vậy, anh S.L (quản lý xưởng) đã tiếp cận, can ngăn và kéo N.V.T ra khỏi khu vực làm việc để ổn định tình hình.

Đối tượng T.V.D đã lập tức phản ứng, giằng co với anh S.L, dùng tay không đấm mạnh vào vùng mặt của anh S.L. Ngay sau đó, cả N.V.T và T.V.D cùng nhau tiếp tục dùng tay và chân đánh liên tiếp vào vùng mặt và thân thể của quản lý xưởng S.L.

Sau khi gây thương tích cho nạn nhân, hai đối tượng N.V.T và T.V.D đã bỏ chạy ra cổng và vượt rào thoát khỏi hiện trường. Anh S.L được xác định bị thương tích phần mềm vùng mặt và tay.

Nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ việc, thu thập chứng cứ, lời khai của người làm chứng và đã triệu tập, mời làm việc đối với đối tượng Đ.T.D. (là người có liên quan) cùng với N.V.T và T.V.D.