Xin về sớm không được, rủ bạn bên ngoài đánh quản lý xưởng ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xin về sớm không được, rủ bạn bên ngoài đánh quản lý xưởng ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Cho rằng bị làm khó dễ việc xin nghỉ việc về sớm, 2 đối tượng bên ngoài công ty được gọi tới đã tấn công quản lý xưởng

Ngày 19-11, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ nam quản lý xưởng Công ty TNHH Dechang Việt Nam bị đánh gây thương tích.

Đánh nhau giữa quản lý xưởng và bạn bè ngòai công ty ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đối tượng bị mời lên công an làm việc

Trước đó, Đ.T.D (SN 2008), là công nhân tại công ty trên đến gặp chị Th. (tổ trưởng) để xin nghỉ việc về sớm vào sáng 11-11.

Tuy nhiên, do yêu cầu sản xuất và thiếu hụt nhân sự tại xưởng, chị Th. đã không đồng ý. Sau đó, Đ.T.D đã liên lạc với bạn bè ngoài xã hội là N.V.T. (SN 1997) và T.V.D. (SN 1998), đến công ty để can thiệp vào sự việc.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, N.V.T và T.V.D đã tự ý điều khiển xe máy vào khu vực nhà xưởng C11 và gọi chị Th. ra ngoài để nói chuyện.

Tại đây, N.V.T tìm gặp chị Th. để cự cãi. Thấy vậy, anh S.L (quản lý xưởng) đã tiếp cận, can ngăn và kéo N.V.T ra khỏi khu vực làm việc để ổn định tình hình.

Đối tượng T.V.D đã lập tức phản ứng, giằng co với anh S.L, dùng tay không đấm mạnh vào vùng mặt của anh S.L. Ngay sau đó, cả N.V.T và T.V.D cùng nhau tiếp tục dùng tay và chân đánh liên tiếp vào vùng mặt và thân thể của quản lý xưởng S.L.

Sau khi gây thương tích cho nạn nhân, hai đối tượng N.V.T và T.V.D đã bỏ chạy ra cổng và vượt rào thoát khỏi hiện trường. Anh S.L được xác định bị thương tích phần mềm vùng mặt và tay.

Nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ việc, thu thập chứng cứ, lời khai của người làm chứng và đã triệu tập, mời làm việc đối với đối tượng Đ.T.D. (là người có liên quan) cùng với N.V.T và T.V.D.

Tin liên quan

Xe khách và xe container dừng lại giữa đường, người trên xe lao vào đánh nhau

Xe khách và xe container dừng lại giữa đường, người trên xe lao vào đánh nhau

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh, xử lý nhóm người trên xe khách và xe container dừng lại giữa đường, rồi lao vào đánh nhau.

Truy xét nhóm học sinh đánh nhau ngay giao lộ ở TP HCM

(NLĐO) - Khoảng 5 học sinh mặc đồng phục lao vào đánh nhau giữa giao lộ ở TP HCM.

Điều tra vụ hai người đánh nhau ở trung tâm TP HCM

(NLĐO) - Vào đêm 20-10, người đàn ông đã đánh nhau với một phụ nữ do mâu thuẫn từ việc dừng xe giữa đường.

người lao động tỉnh đồng nai công nhân hiện trường vụ việc xin về sớm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo