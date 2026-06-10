Xổ số miền Nam: 15 vé Bạc Liêu trúng độc đắc đang được đại lý tìm kiếm

Chiều 10-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn đang tìm những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 15 vé Bạc Liêu.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu được đổi tại đại lý ở tỉnh An Giang. Ảnh: Đại lý vé số Triều Phát

Bởi lẽ, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 9-6, giải độc đắc (dãy số 738018) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Đến chiều 10-6, chỉ mới có một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 1 vé Bạc Liêu đã liên hệ với đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trước đó, vào chiều 8-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, giải độc đắc (dãy số 841122) của vé Cà Mau được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho một khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau là tiệm vàng Kim Phấn ở xã Đông Phước, TP Cần Thơ.

Sau đó, tiệm vàng này đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng lại.

Đến chiều 10-6, những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 15 vé Cà Mau vẫn chưa lộ diện.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bảy Phú Lâm chi nhánh Tuấn ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 10-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.