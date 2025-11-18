Chiều 18-11, liên quan giải đặc biệt xổ số miền Nam, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng xác nhận vé số kỳ K1T11 của công ty đã tìm ra chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 539631) 14 tờ là ông Nguyễn Văn P. và ông Đinh Đức T., cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhựt và đại lý vé số Hồng Phúc ở tỉnh Lâm Đồng.

Chủ nhân trúng đặc biệt vé số Sóc Trăng

Đối với kỳ vé K1T11, giải đặc biệt (dãy số 610231) trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ở kỳ vé K5T10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã xác định chủ nhân trúng đặc biệt 14 tờ vé số là ông Nguyễn T. ở tỉnh Khánh Hòa.

Cũng trong ngày 18-11, thông tin từ đại lý vé số Đại Phát ở TP HCM cho thấy đây là nơi vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 28 tờ vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng ngày 17-11.