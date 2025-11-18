HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Lâm Đồng, chủ nhân 14 tờ vé số là 2 người đàn ông.

Chiều 18-11, liên quan giải đặc biệt xổ số miền Nam, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng xác nhận vé số kỳ K1T11 của công ty đã tìm ra chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 539631) 14 tờ là ông Nguyễn Văn P. và ông Đinh Đức T., cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhựt và đại lý vé số Hồng Phúc ở tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn P . Và ông Đinh Đức T . Trúng đặc biệt Xổ số miền Nam 28 tỉ Đồng - Ảnh 1.

Chủ nhân trúng đặc biệt vé số Sóc Trăng

Đối với kỳ vé K1T11, giải đặc biệt (dãy số 610231) trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ở kỳ vé K5T10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã xác định chủ nhân trúng đặc biệt 14 tờ vé số là ông Nguyễn T. ở tỉnh Khánh Hòa.

Cũng trong ngày 18-11, thông tin từ đại lý vé số Đại Phát ở TP HCM cho thấy đây là nơi vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 28 tờ vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng ngày 17-11.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng, nhận hết qua chuyển khoản

Xổ số miền Nam: Người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng, nhận hết qua chuyển khoản

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp trúng 28 tỉ đồng giải đặc biệt vé số Hậu Giang

Xổ số miền Nam: Vé số trúng đặc biệt tại Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam tuần qua cho thấy vé số trúng giải đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần, TPHCM 3 lần, Cà Mau 2 lần

Xổ số miền Nam: Lộ diện thêm nhiều người trúng lớn vé số TPHCM, Long An, Bình Phước, Vĩnh Long

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đã ghi nhận thêm nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh và Lâm Đồng trúng thưởng vé số TPHCM, Long An, Bình Phước, Vĩnh Long

