Xổ số miền Nam: Vé số trúng đặc biệt tại Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần

Xổ số kiến thiết miền Nam tuần qua đã ghi nhận rất nhiều người trở thành tỉ phú sau khi trúng giải đặc biệt.

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 9-11, đã trúng đặc biệt (dãy số 507380) tại TP Cần Thơ.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 9-11, giải đặc biệt (dãy số 872426) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng giải đặc biệt vé số Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng ngày 10-11, đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 643667) tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 10-11, đã tìm thấy chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 166946) tại Tây Ninh và TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Thép ở xã Hiệp Hòa (tỉnh Tây Ninh) và đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi (TP HCM).

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng ngày 10-11, giải đặc biệt (dãy số 837009) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 11-11, giải đặc biệt (dãy số 627072) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Linh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 11-11, giải đặc biệt (dãy số 330256) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thường là đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 11-11, giải đặc biệt (dãy số 238329) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 12-11, giải đặc biệt (dãy số 610231) tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 12-11, giải đặc biệt (dãy số 119349) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ánh Đào ở Vũng Tàu, TPHCM.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 12-11, giải đặc biệt (dãy số 703947) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 13-11, giải đặc biệt (dãy số 132673) lại trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Sánh ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng ngày 14-11, giải đặc biệt (dãy số 411356) cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Đại lý vé số Ba Xuyên là nơi thường xuyên bán trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 14-11, giải đặc biệt (dãy số 247902) tiếp tục trúng lần thứ 6 ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 15-11, giải đặc biệt (dãy số 112150) trúng tại tỉnh Vĩnh Long và TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) và đại lý vé số Minh Nhựt (TPHCM).

Vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 15-11, giải đặc biệt (dãy số 773402) được xác định trúng lần thứ 7 tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.