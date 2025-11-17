Xổ số miền Nam: Tiệm vàng và đại lý vé số cùng đổi thưởng giải đặc biệt

Chiều 17-11, thông tin từ tiệm vàng Mười Tuấn Hòa ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa nhận đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 401727) 5 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 16-11.

Tiệm vàng Mười Tuấn Hòa đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt 10 tỉ đồng. Ảnh: Tiệm vàng Mười Tuấn Hòa

Cũng với vé số Đà Lạt, 5 tờ trúng giải đặc biệt đã được một khách hàng đổi thưởng tại đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long; 1 tờ được đổi tại đại lý vé số Bé Thảo ở xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Sáng cùng ngày, tiệm vàng Kim Vân ở xã Phước Hải, TP HCM cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 840922) 3 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 16-11.

Đối với vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 16-11, giải đặc biệt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Mai Trang ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý vé số Mai Trang đổi thưởng cho khách hàng trúng 3 vé đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Mai Trang

6 tờ vé số Đà Lạt trúng giải đặc biệt được đổi tại 2 đại lý ở Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy, Bé Thảo

Tiệm vàng Kim Lan 2 ở Vĩnh Long thường xuyên tham gia đổi thưởng vé số trúng tưởng lớn. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Tại Vĩnh Long, tiệm vàng Kim Lan 2 và tiệm vàng Phong Kim Lan cũng thường xuyên tham gia đổi thưởng giải an ủi và giải đặc biệt cho những người dân ở phường Bình Minh.