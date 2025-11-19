Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Bạc Liêu, Bến Tre, TP HCM

Sáng sớm 19-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 866098) 2 tờ vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng vào chiều 18-11.

Giải đặc biệt và giải an ủi vé số Bạc Liêu đều trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ, Ngọc Quang

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Quang ở tỉnh Cà Mau.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, vé số Bến Tre của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã xác định giải đặc biệt (dãy số 791950) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng 2 vé trúng đặc biệt đầu tiên là đại lý vé số Ba Hoạch ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số Bến Tre cũng được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Chánh ở xã Cái Bè.

Trong khi đó, giải đặc biệt của vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng chiều 17-11, vừa được xác định trúng thưởng ở TP HCM.

Giải đặc biệt và giải an ủi vé số Bến Tre đều trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Ba Hoạch, Minh Chánh

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 998227) 28 tỉ đồng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Lợi Trung, TP HCM.

Vé số TP HCM trúng đặc biệt tại TP HCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.