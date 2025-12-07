Xổ số miền Nam: 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam tuần qua ghi nhận giải độc đắc trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 8 lần, Vĩnh Long 7 lần

Theo các công ty xổ số kiến thiết và các đại lý vé số, xổ số miền Nam tuần qua có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy những chủ nhân may mắn trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: 616 Tỉ Đồng giải độc đắc tìm thấy người trúng thưởng - Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long là 1 trong những đại lý vé số ở miền Tây liên tục đổi thưởng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Cụ thể, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 30-11, giải độc đắc (dãy số 002911) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mai Trang ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 198430) cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Phong Kim Lan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng chiều 1-12, giải độc đắc (dãy số 569537) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhân Kiều ở Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 986053) trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số TP HCM mở thưởng chiều 1-12, giải độc đắc (dãy số 953117) trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở chiều 2-12, giải độc đắc (dãy số 259197) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy Hùng Tú ở xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 2-12, giải độc đắc (dãy số 501721) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre mở thưởng chiều 2-12, giải độc đắc (dãy số 419478) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 3-12, giải độc đắc (dãy số 452169) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý Tài và đại lý A Tèo ở Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 912651) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai mở thưởng chiều 3-12, giải độc đắc (dãy số 793394) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Vé số Tây Ninh mở thưởng chiều 4-12, giải độc đắc (dãy số 718588) "ở lại" tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: 616 Tỉ Đồng giải độc đắc tìm thấy người trúng thưởng - Ảnh 3.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cũng là nơi thường xuyên bán trúng và đổi thưởng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 315083) tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý Tấn Sỹ 78 ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 4-12, giải độc đắc (dãy số 085375) trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Danh Tên ở Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-12, giải độc đắc (dãy số 250816) lại "nổ" ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng vẫn là đại lý Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 451385) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Phúc Khanh ở tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Long An mở thưởng chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 277030) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 433544) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Cưng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 005458) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Khắc Duy ở phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Hậu Giang mở cũng thưởng chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 373212) "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long…

Như vậy, trong tuần qua, giải độc đắc đã trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 8 lần, Vĩnh Long 7 lần.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng

(NLĐO) – Do vẫn còn người may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam nhưng chưa đến đổi thưởng nên nhiều đại lý vé số đã thông báo “truy tìm”

Xổ số miền Nam: Độc đắc “nổ” 2 ngày liên tiếp ở Tây Ninh gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Vĩnh Long tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Tây Ninh và vé số An Giang đều trúng tại Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh xổ số XSMN Vĩnh Long TP HCM tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số tỉnh đồng nai XSKT xổ số miền nam xổ số miền Trung xổ số miền Bắc xổ số hôm nay KQXS tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo