Kinh tế

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Tây Ninh và vé số An Giang đều trúng tại Tây Ninh

Sáng 5-12, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, bà Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ thêm về những chủ nhân may mắn trúng đặc biệt (dãy số 718588) 4 tờ vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 4-12.

Xổ số miền Nam: Đại lý truy tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Chị Phương Lan chia sẻ khách hàng trúng đặc biệt 4 tờ vé số Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Ngoài giải đặc biệt, đại lý vé số Lan Hùng Tú còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 16 vé Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải đặc biệt (dãy số 315083) của vé số An Giang được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24-11, giải đặc biệt (dãy số 392530) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM phát hành, cũng đã "nổ" tại đại lý Tấn Sỹ 78.

Đối với vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 4-12, giải an ủi được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng 18 vé là đại lý vé số Chấn Nam ở Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Trong khi đó, giải đặc biệt của vé số Bình Thuận (tổng cộng 28 tỉ đồng) đang được nhiều đại lý vé số lên facebook "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: Đại lý truy tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: Đại lý truy tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng tại Tây Ninh - Ảnh 3.

Giải an ủi vé số Bình Thuận đã tìm ra người trúng, còn giải đặc biệt vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, vé số Trà Vinh và vé số Bình Dương.

Thông tin về 4 giải đặc biệt của vé số cào Cần Thơ

Thông tin về 4 giải đặc biệt của vé số cào Cần Thơ

(NLĐO) - Vé số cào đợt 1 của Cần Thơ đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt tại TPHCM, Đồng Tháp và TP Cần Thơ

Chủ nhân của vé số trúng độc đắc 56 tỉ là ai?

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Công an nêu lý do chưa khởi tố; Tài sản của "ông trùm" Chen Zhi bị đóng băng ở Thái Lan… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ của giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại một tỉnh ở miền Tây

