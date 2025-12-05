Xổ số miền Nam: Độc đắc “nổ” 2 ngày liên tiếp ở Tây Ninh gây sốt mạng xã hội

Tối 5-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và người dân ở tỉnh Tây Ninh đã "dậy sóng" bởi giải đặc biệt tiếp tục trúng tại tỉnh này trong 2 ngày liên tiếp.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-12

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 250816) của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-12, được đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh thông tin đã trúng tại Tây Ninh. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện.

Dòng chia sẻ của đại lý vé số Lan Hùng Tú đã nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận chỉ trong vài phút. Trong đó, nhiều người để lại bình luận vui như: "Tây Ninh bén thiệt", "Về Tây Ninh suốt luôn. Chắc chuyển khẩu về Tây Ninh quá", "Chắc qua Tây Ninh ở, được tỉ phú rồi về"…

Ngoài giải đặc biệt, giải an ủi của vé số Vĩnh Long cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho người trúng những vé đầu tiên là một đại lý vé số ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 4-12, giải đặc biệt (dãy số 718588) của vé số Tây Ninh đã "ở lại" Tây Ninh khiến nhiều người rất phấn khích. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phúc Khang ở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Giải đặc biệt (dãy số 451385) của vé số Trà Vinh đang được các đại lý vé số "truy tìm" người may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 5-12, giải đặc biệt (dãy số 073147) và giải an ủi vẫn chưa lộ diện người trúng.