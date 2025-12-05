HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Độc đắc “nổ” 2 ngày liên tiếp ở Tây Ninh gây sốt mạng xã hội

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Vĩnh Long tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh

Tối 5-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và người dân ở tỉnh Tây Ninh đã "dậy sóng" bởi giải đặc biệt tiếp tục trúng tại tỉnh này trong 2 ngày liên tiếp.

Xổ số miền Nam: Độc đắc “nổ” 2 ngày liên tiếp ở Tây Ninh gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-12

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 250816) của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-12, được đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh thông tin đã trúng tại Tây Ninh. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện.

Dòng chia sẻ của đại lý vé số Lan Hùng Tú đã nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận chỉ trong vài phút. Trong đó, nhiều người để lại bình luận vui như: "Tây Ninh bén thiệt", "Về Tây Ninh suốt luôn. Chắc chuyển khẩu về Tây Ninh quá", "Chắc qua Tây Ninh ở, được tỉ phú rồi về"…

Ngoài giải đặc biệt, giải an ủi của vé số Vĩnh Long cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho người trúng những vé đầu tiên là một đại lý vé số ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 4-12, giải đặc biệt (dãy số 718588) của vé số Tây Ninh đã "ở lại" Tây Ninh khiến nhiều người rất phấn khích. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phúc Khang ở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Giải đặc biệt (dãy số 451385) của vé số Trà Vinh đang được các đại lý vé số "truy tìm" người may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 5-12, giải đặc biệt (dãy số 073147) và giải an ủi vẫn chưa lộ diện người trúng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Nhiều người phấn khích với giải độc đắc của vé số Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Nhiều người phấn khích với giải độc đắc của vé số Tây Ninh

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Tây Ninh đã trúng tại tỉnh Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng chưa lộ diện người trúng tổng cộng 84 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc vé số Bạc Liêu và Bến Tre trúng tại Vĩnh Long, còn giải độc đắc vé số Vũng Tàu "nổ" ở Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh Bình Dương Xổ số kiến thiết giải độc đắc kết quả xổ số Bến Tre xổ số miền nam xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam
