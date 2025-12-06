Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) – Do vẫn còn người may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam nhưng chưa đến đổi thưởng nên nhiều đại lý vé số đã thông báo “trùy tìm”

Sáng 6-12, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã lên trang facebook của đại lý mình để thông báo và kêu gọi những chủ nhân may mắn liên hệ đổi thưởng.

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng - Ảnh 2.

Đại lý vé số Thành Luân đổi thưởng giải độc đắc, an ủi vé giải nhất đối với vé số Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thành Luân

Theo đó, đại lý vé số Thành Luân ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một người trúng giải độc đắc (dãy số 250816) 1 tờ vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-12.

Ngoài giải độc đắc, đại lý Thành Luân còn đổi thưởng 15 vé trúng giải an ủi và 10 vé trúng giải nhất.

"Mọi người có giữ vé trúng, gần xa cứ alo em đổi tận nơi" – đại diện đại lý vé số Thành Luân chi sẻ lên facebook của đại lý mình.

Tương tự, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cũng cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc 2 tờ vé số Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng - Ảnh 3.

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng - Ảnh 4.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng 2 vé đặc biệt Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Do đang đi Côn Đảo (TPHCM) nên chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú đã thông báo lên trang facebook của đại lý mình để "truy tìm" những chủ nhân đang còn giữ 11 vé Vĩnh Long trúng độc đắc, rằng: "Nhân viên em vẫn hoạt động đều đều. Alo em nhé khách".

Ngoài ra, nhiều đại lý vé số khác ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long cũng đang lên facebook kêu gọi những chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Vĩnh Long và các đài khác hãy đến đổi thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, vé số Long An, vé Hậu Giang và vé số Bình Phước.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Tây Ninh và vé số An Giang đều trúng tại Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Nhiều người phấn khích với giải độc đắc của vé số Tây Ninh

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Tây Ninh đã trúng tại tỉnh Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng chưa lộ diện người trúng tổng cộng 84 tỉ đồng

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN mạng xã hội TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số miền nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo