Xổ số miền Nam: Ba giải đặc biệt lên tới 84 tỉ đồng đã tìm được nơi trúng thưởng

Tối 25-11, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, khách hàng và các đại lý vé số đã liên tục chúc mừng và "xin vía" những chủ nhân trúng đặc biệt (dãy số 525400) vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều cùng ngày.

Giải đặc biệt của vé số Bạc Liêu trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thần Tài 39

Địa phương được xác định có chủ nhân may mắn trúng đặc biệt 28 tỉ đồng là tại TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số Thần Tài 39 ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng những vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Kim Phát ở TPHCM.

Đối với vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 25-11, giải đặc (dãy số 017030) lại được xác định "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng 2 vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thành Điền, tỉnh Tây Ninh; 12 vé trúng đặc biệt còn lại đang được các đại lý "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Hôm qua, vé số TPHCM, vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau đều "nổ" giải đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh.

Giải đặc biệt vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu và vé số Bạc Liêu, giải đặc biệt (dãy số 878960) của vé số Bến Tre được xác định trúng tại TPHCM.

Giải đặc biệt vé số Bến Tre cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Út Hiền 78

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Út Hiền 78 ở xã Phú Hòa Đông, TPHCM.