Xổ số miền Nam: Ba giải độc đắc trúng ở TPHCM, Vĩnh Long và An Giang

Ngày 28-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc của vé số TPHCM, Cà Mau và Đà Lạt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 27-4, giải độc đắc (dãy số 688903) được xác định trúng tại TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Hồng Phát và đại lý vé số Rồng Vàng ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 867614) của vé số Cà Mau được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 10 vé Cà Mau là đại lý vé Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 26-4, giải độc đắc (dãy số 212947) và giải an ủi được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải an ủi 5 vé Đà Lạt là đại lý vé số Trúc Giang ở phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 28-4, thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 21 vé Đà Lạt đã đến đại lý vé số Trần Phước và đại lý vé số Khắc Duy ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc của vé số TPHCM và vé số Cà Mau cùng trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng chiều 28-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 28-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.